 圭亚那大学孔子学院举办中秋华裳文化展暨圭亚那首届华语歌唱总决赛 

人民网里约热内卢9月19日电 （记者时元皓、陈海琪）当地时间9月17日，圭亚那大学孔子学院联合圭亚那中华会馆在乔治敦纪念碑公园举办圭亚那中秋华裳文化展暨圭亚那首届华语歌唱总决赛。中国驻圭亚那大使郭海燕、中华会馆会长、孔院中外方院长及全体教师、圭亚那当地民众等千余人参加本次活动。

经过初赛激烈角逐，来自圭亚那大学孔子学院的五位选手成功晋级圭亚那首届华语歌唱比赛总决赛，在中秋佳节即将到来之际，他们用歌声喜迎中秋，共话团圆。比赛结束后，郭海燕大使等为获奖的前三名选手颁奖。

比赛中场，孔院学员表演了中华传统服装秀。比赛末尾，中华会馆舞蹈队表演的古典舞引得现场观众掌声不断。

在活动现场的中国文化展台，孔院为观众们带来了茶艺、书法及画脸谱等精彩纷呈的文化盛宴。孔院老师身着中国传统服饰，为观众们讲解茶具的用途和茶的相关知识，并表演了中国茶艺，邀请观众共同赏茶。

在书法展示区，孔院老师讲解了中国的文房四宝，展示了中国“福”字，并教授毛笔握笔方式。观众们争相尝试用毛笔书写。当从未学过中文的参与者写出“一”“二”“大”等汉字时，不禁激动地欢呼起来，并向孔院老师询问汉字书写的规则、汉字如何认读等，表现出对中文学习的极大兴趣。

脸谱展示区人头攒动，观众们被五颜六色的京剧脸谱吸引。孔院老师介绍了脸谱不同颜色代表的不同意义，并邀请大家动手画脸谱。参与者充满成就感地与自己的作品合影，定格下了参与中国文化的美好瞬间。

此次活动也为孔院的推广工作提供了一个良好的平台。孔院教师们向市民介绍了孔院的办学理念、课程设置、奖学金项目及文化交流项目等，观众们对此表现出浓厚兴趣。

活动持续近四个小时，观众们依然流连忘返。圭亚那大学孔子学院中方院长郭志艳表示，此次中秋文化展的顺利进行，不仅让圭亚那民众了解到更多中秋习俗，还让他们对中国传统文化有了更深层次的感受，同时也激发了他们对中文学习更浓厚的兴趣。孔院将继续致力于传播汉语和中国文化，为两国人民交流搭建更多的平台。

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