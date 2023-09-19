 “茶和天下”·中戈壁雅集—中国文化日开幕式在蒙古国举行 

人民网乌兰巴托9月19日电（记者霍文）19日，由中国驻扎门乌德总领事馆和蒙古国中戈壁省政府共同主办，乌兰巴托中国文化中心承办的“茶和天下”·中戈壁雅集—中国文化日活动开幕式在蒙古国中戈壁省曼德勒戈壁县举行。中国驻扎门乌德总领事李雁军、驻蒙古国大使馆参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任李峙、中戈壁省省长蒙赫巴特等中蒙两国嘉宾及当地市民出席开幕式。

李雁军在致辞中说，中戈壁省位于中国“一带一路”倡议和中蒙俄经济走廊的重要位置，我们在曼德勒戈壁县举办茶文化展览活动，具有历史和现实意义。在中蒙两国关系发展的新时代，我们要以茶文化为桥梁，共同弘扬团结协作、开拓进取的茶叶之路精神，进一步加深两国人民的友好感情，推动中蒙友谊不断向前迈进。

李峙表示，今年5月以来，中国在全球近50个国家启动“茶和天下”雅集活动。乌兰巴托中国文化中心分别在蒙古国首都乌兰巴托、东戈壁省赛音山达等地举行了“茶和天下”中国文化日系列活动。今天在蒙古国中戈壁省曼德勒戈壁县举办“茶和天下”中国文化日活动，旨在推动广大中戈壁省民众进一步深入了解中国茶文化，了解茶叶故乡的风土人情，让更多的人知茶、爱茶，传递友情，共品茶香茶韵，共享美好生活。

(责编：贾文婷、吴成良)