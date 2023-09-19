印尼公共工程和公共住房部部长巴苏基致辞。人民网记者 李培松摄

人民网雅加达9月15日电 （记者李培松）9月18日，由中国印尼浙江岩土公司投资兴建的印尼IKB大型管桩厂举办投产仪式，印尼公共工程和公共住房部部长巴苏基、中爪哇省代理省长纳纳·苏贾纳等印尼官员出席并剪彩。该厂是中资企业在该领域的首个投资项目，将为印尼提供高端的混凝土管桩产品。

巴苏基在投产仪式上表示：“IKB大型管桩厂生产的混凝土管桩，是印度尼西亚市场的亟需产品，具有广阔的市场前景，将会促进印度尼西亚的基础设施建设。其使用的水泥、沙子、钢筋等原材料70%为印尼国内生产，而且该项目创造了250个就业机会，对此，我很高兴。”

纳纳·苏贾纳对IKB大型管桩厂为当地创造了就业机会、重视环保等表示赞赏，他表示，中爪哇省政府将继续努力，加强与军方和警方等相关机构的合作，不断改善投资环境，为投资者提供更多的便利。

中国印尼浙江岩土公司董事长王德武对记者表示，随着“一带一路”建设项目在印尼的推进，中印尼在工程领域的合作日益紧密。中国的岩土施工技术在全球处于先进水平，中国印尼浙江岩土公司自2006年进入印尼市场以来，将中国一些先进的岩土工法引进印尼市场，作为主力桩基单位已完成300多个项目，包括“一带一路”旗舰项目雅万高铁的5个标段、30多个电厂项目，以及为数众多的镍铁、氧化铝、水泥厂等项目。但印尼的高端管桩产品还是一片尚待开发的“蓝海”领域，这是我们决定投资建设这个高端管桩厂的主要考虑。IKB大型管桩厂的建成投产，将对印尼的“一带一路”项目以及印尼基础设施的建设和经济发展起到积极的推动作用。

中国印尼浙江岩土公司总经理叶带凤表示，IKB大型管桩厂每年的规划产量为150万米，7月初成功投产，经印尼监管部门检测，生产的产品水平超出预期。我们将继续秉承“一带一路”倡议“合作共赢”的理念，为印尼市场的建筑施工提供了价廉质优的选择。

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