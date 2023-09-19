人民网曼谷9月19日电 （记者孙广勇）泰国传统艺术孔剧于2018年被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。近日，泰国外交部邀请各国驻泰大使、外国文化机构以及联合国教科文组织和媒体代表参观泰国孔剧展览。

在“关于孔剧的一切”展览上，与会者受到孔剧学习中心热烈欢迎。泰国法政大学文学院院长阿努差作为策展人，带领大家参观展览，并分享了他对孔剧历史、孔剧相关艺术等话题的见解。

自2007年起，泰国诗丽吉王太后殿下工艺美术促进基金会组织每年一度的皇家孔剧表演，至今已经近20年，以保护艺术和文化的方式让民众在孔剧表演中领略泰国各种传统艺术之美。该基金会还为孔剧相关领域的艺术家提供了就业机会，为家庭和社区创造收入，并帮助为子孙后代保留泰国的文化智慧。

2023年皇家孔剧年度表演将于11月5日至12月5日在泰国文化中心上演。本次表演将呈现精心选拔和严格培训的年轻演员们的卓越演技，伴随着丰富多彩的音乐演奏和泰国优美歌曲的嘹亮歌声。观众可近距离欣赏经典场景，全面沉浸在这场视听的盛宴中。

此次参观及后续表演不仅将向各界宣传泰国传统文化，还将促进旅游业发展，以及泰国与各方进一步的文化艺术合作。

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