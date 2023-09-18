新华网马普托9月18日电（记者姚金宏）在中国驻莫桑比克大使馆代表、蒙德拉内大学孔子学院以及在莫各界商会、各界华人华侨代表的见证下，莫桑比克河南商会近日在莫桑比克首都马普托正式成立。

图为中国驻莫桑比克大使馆政务参赞马跃致辞。（莫桑比克河南商会供图）

中国驻莫桑比克大使馆政务参赞马跃对商会的成立表示祝贺，并对商会发展提出希望。他说，在莫河南籍企业为增进中国河南与莫桑比克间各领域友好合作架起了一座桥梁。希望河南商会的成立能为促进中莫双方经贸合作、助推莫桑比克经济社会发展发挥积极作用。

图为莫桑比克河南商会会长范智伟发言。（莫桑比克河南商会供图）

莫桑比克河南商会会长范智伟在致辞中表示，目前在莫桑比克的河南籍人数约800余人，业务涉及工程承包、工业、医疗、农业、矿业、商贸等领域，给当地创造了超过2万个就业岗位。河南商会将本着“合作共赢，公正担当”的宗旨，融合各方资源，强化自身建设，探索合作发展途径，为在莫河南籍企业做好服务，同时积极履行社会公益责任。

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