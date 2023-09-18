人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

澳大利亚再引入濒危袋食蚁兽项目取得进展

2023年09月18日20:49 | 来源：新华网
小字号

　　新华社堪培拉9月18日电（记者章建华）澳大利亚一个濒危物种袋食蚁兽再引入项目取得了进展。研究人员近日在南澳大利亚州的艾尔半岛放归区域内发现了4只新增幼兽，他们推测可能还有更多幼兽未被发现。

　　再引入又称为野放，是指经过科学评估后把物种重新放回大自然的一种拯救性保护措施，旨在恢复和扩大其野外生存种群。

　　据澳大利亚广播公司网站18日报道，去年11月至12月，总部位于南澳大利亚州的生态咨询公司“生态地平线”的研究人员将16只袋食蚁兽放归到该州南部艾尔半岛的一处围场内。为防止野猫和狐狸等动物进入，放归区域被栅栏围护起来。

　　今年9月初，研究人员在一只被放归的雌性袋食蚁兽的洞穴附近发现了4只幼兽。“生态地平线”公司生态学家凯瑟琳·莫斯比说：“我们通过其中一只雌性袋食蚁兽洞穴外的相机发现了4只幼兽，这真的很令人兴奋。”

　　莫斯比说，这是自去年年底袋食蚁兽被放归后第一次繁殖，可能还有更多幼兽没有被拍摄到。当袋食蚁兽育有幼崽时，“它们真的很神秘，它们把幼崽放在洞穴里，然后把洞穴入口隐藏起来，所以很难找到它们（幼崽）”。

　　袋食蚁兽是一种主要以白蚁为食的小型有袋类动物，也是有袋类动物中仅有的两种昼行性动物之一。成年袋食蚁兽体重约400克，背部有独特的条纹图案。目前，野生袋食蚁兽仅存在于西澳大利亚州西南部的两个地区。

　　莫斯比表示，研究团队下一步将寻找合适时机把这些袋食蚁兽转移到围栏保护区外，让它们进入更广阔的区域。

(责编：贾文婷、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部