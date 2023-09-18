新华社河内9月18日电（记者孙一）据越南卫生部18日通报，截至17日，越南全国今年已累计确诊登革热病例81808例，死亡23例。与去年同期相比，越南全国范围内病例数减少了59.8%，死亡减少了84例，但首都河内疫情蔓延迅猛。

据河内市疾控中心公布的数据，截至目前，今年河内累计确诊登革热病例10372例，是去年同期的近4倍，死亡3例。在刚刚过去的一周河内就新增确诊2010例，是8月最后一周新增病例数的2倍。最近一段时间，河内市及其周边地区持续高温且降水充沛，有利于蚊虫孳生，加剧了登革热疫情蔓延。

为遏制登革热疫情蔓延并减少死亡病例，越南卫生部多次发文要求各省市加强对疫情的跟踪，确保相关药品和医疗器材充足，以便重症患者能得到及时救治。越南卫生部还建议民众采取消灭蚊虫等预防措施，在出现症状时及时就医。

登革热是由登革病毒引发的急性传染病，主要通过蚊媒传播，多在热带与亚热带地区流行，典型症状包括持续发热、头痛、肌肉痛、关节痛等，严重时可致死。

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