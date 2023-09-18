人民网北京9月18日电 (记者鲁扬）《葡语国家发展报告（2022）》（葡语国家蓝皮书）日前在对外经济贸易大学正式发布。

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这是对外经济贸易大学区域国别研究院中国葡语国家研究中心编撰的关于葡语国家经济社会发展的第七部学术性年度报告。这部报告全面、系统地阐述和分析了2022年葡语国家经济社会发展态势，以及中国与葡语国家的合作情况。报告从全球化的视角，观察葡语国家的年度发展趋势，运用国际经济学理论，从宏观经济分析入手，结合微观数据论证，客观、公正、准确地反映葡语国家经济和社会发展的全貌，为政府部门制定政策提供智力支持，为企业开展与葡语国家合作提供咨询意见，为学术界进行交流提供合作的平台。

对外经济贸易大学9月15日举行隆重发布仪式，王强副校长在致辞中表示，我们与世界各国的交往日益密切，中国与葡语国家在政治、经济、文化等领域的关系不断深化。这部报告是葡语国家经济社会发展问题的专题著作，填补了国内对葡语国家进行系统研究的空白。

社会科学文献出版社总编辑杨群表示，在百年未有之大变局下，尤其是我国内外部环境不断变化的过程中，这部报告对于我们了解和研究外部环境非常有价值，对于一般公众了解葡语国家的相关情况也是非常有用的。

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