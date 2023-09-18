人民网伦敦9月18日电 （余颖、刘船）16日，由上海设计周主办的WDCC2023海外展——伦敦“设计沪航计划”展览在伦敦唐人街开幕。33家上海设计品牌、168件展品集体亮相，5个新品全球发布。

剪彩仪式 实习生刘船 摄

本次展览不仅为海外大众提供了一个了解中国设计领域当前趋势和动态变化的窗口，也为上海品牌与优秀设计师们提供了一个与全球设计城市进行交流与合作的创意平台。

中国驻英国大使馆公使衔文化参赞李立言表示，创意产业交流是中英两国人文交流中亮点频出的领域，希望上海与伦敦这两座充满活力的城市能够在未来达成更多设计合作，以设计为媒，增进两国人民的相互理解，推动中英关系行稳致远。

嘉宾参观展览 实习生刘船 摄

上海设计周联合首席执行官刘锦耀表示，将以这次合作为开端，深入且全面地开展上海与伦敦之间的设计合作。伦敦设计节联合创始人Ben Evans CBE表示，伦敦设计节是伦敦文化日历上的一个亮点，欢迎多样的品牌、设计师在这里展示他们的风采，希望与上海设计周开展更深入的合作，推动双方设计产业发展。

(责编：贾文婷、吴成良)