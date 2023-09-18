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外交部发言人：美国是一家独大的“主要毒品需求国”

2023年09月18日18:16 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月18日电（记者马卓言、邵艺博）外交部发言人毛宁18日表示，美国人口占世界不足5%，却消费了全球80%的阿片类药物，可谓全球禁毒事业的黑洞和乱源，是一家独大的“主要毒品需求国”。

　　当日例行记者会上，有记者问：9月15日，美国总统拜登向国会提交报告，将中国认定为所谓“主要毒品来源国”。中方对此有何评论？

　　毛宁说，美方所谓认定没有事实根据，纯属恶意抹黑，中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉。

　　她表示，中国政府高度重视禁毒工作。截至目前，中国已列管456种麻醉药品、精神药物和两个整类物质，成为列管毒品最多、管制最严的国家之一。中国列管的易制毒化学品已达38种，比联合国管制品种多14种。

　　“中国禁毒部门建立健全对易制毒化学品各环节全程动态监管机制。毫无疑问，中国是全球毒品治理的模范，是禁毒政策最严格，执行最彻底的国家，受到国际社会的普遍认可。”毛宁说。

　　她表示，反观美国，人口占世界不足5%，却消费了全球80%的阿片类药物，可谓全球禁毒事业的黑洞和乱源，是一家独大的“主要毒品需求国”，没有资格对中国禁毒努力说三道四。美毒品泛滥的根源在于自身能力不强，管控不力，减少国内需求才是治本之道。

　　毛宁说：“我们敦促美方停止对中国的攻击抹黑，多做有利于中美合作的事，而不是相反。”

(责编：岳弘彬、卫嘉)

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