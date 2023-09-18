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美国飞行比赛两机相撞致两名飞行员死亡

2023年09月18日16:28 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶9月17日电（记者高山）据美国全国飞行锦标赛组织者17日证实，当天在内华达州里诺市举行的该赛事尾声之际发生撞机事故，导致两名飞行员死亡。

　　组织该赛事的里诺飞行比赛协会在一份声明中说，当地时间17日下午2时15分左右，两架参加T-6级竞技赛的飞机在降落过程中相撞，两机飞行员都在事故中死亡。该协会之后证实了两名飞行员的身份，称他们都是非常有经验的飞行员并曾赢得过该级别比赛的优胜。

　　美国国家运输安全委员会当天宣布将对该事故进行调查，并证实发生撞机事故的两架飞机型号分别为T-6G和AT-6B型。

　　T-6是一种单引擎螺旋桨教练机，有多种改进型号，自二战以来曾在美军及其他一些国家军队中广泛使用，至今仍是一些航展以及飞行表演赛的常客。

　　据里诺飞行比赛协会官网介绍，一年一度在里诺举行的美国全国飞行锦标赛已有50多年历史，每年都吸引成千上万的观众，过去10年的赛事总共吸引了超过百万名观众。今年的赛事于13日至17日举行。

　　据美国媒体报道，该赛事过去曾多次发生严重事故。去年一架L-29喷气式飞机发生坠机事故导致一名飞行员死亡。2011年，一架老式P-51“野马”战斗机突然冲进看台，造成包括一名飞行员在内的11人死亡。

(责编：贾文婷、崔越)

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