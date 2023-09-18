人民网曼谷9月18日电 （记者孙广勇）9月15日至17日，泰国孔敬大学孔子学院与孔敬大学MBA学院中国信息中心联合举办“‘一带一路’国家智能制造与国际供应链中高级管理人才（赴华）研修项目”行前培训活动，来自泰中、泰北和泰东北地区的制造业、物流业和其它商业领域从业人员，以及具有上述领域潜能的30名泰国青年才俊参加了培训。

针对学员即将奔赴中国重庆进行为期一个月的智能制造和国际供应链主题研修，本次培训主要包含了系列主题讲座、实用汉语教学和学以致用等三大模块。主题讲座模块，泰国孔敬大学MBA学院院长萨克才副教授为学员们做了“中泰贸易现状及趋势”的主题讲座；孔子学院中方院长张家政副教授从其人生经历的视角向学员们生动讲述了“中国经济发展历程和现状”，并和MBA学院中国信息中心主任力丰博士一道，给学员们做了“重庆——汽车工业名城”“重庆——数字技术与智能制造基地”“重庆——国际门户枢纽”“重庆——魔幻魅力之城”“重庆——历史文化名城”“重庆——热辣美食之都”等专题讲座。

实用汉语教学模块，根据汉语水平，将学员分成了初级班和高级班，由孔子学院公派教师涂敏副教授和李玲副教授分别因材施教地进行了“日常生活汉语、紧急情况汉语、聚会汉语”和“聚会汉语、参观交流汉语”等情景式教学。学以致用模块，在涂敏老师和李玲老师指导下，学员们根据不同生活场景，进行情景交流实践展示。

两天多的行前培训活动受到了学员们的热烈欢迎。结业典礼上，学员代表李芳表示，本次培训虽然时间短，但针对性强，内容丰富多彩，方法情景化、生活化，因而收获满满，对赴重庆的一个月的研修充满了期待。

本次培训活动在中国驻孔敬总领馆梅尤领事的祝贺与勉励、学员手捧结业证书的开心笑容中，圆满落下了帷幕。

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