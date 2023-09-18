人民网伦敦9月17日电 （余颖）浪漫的徐志摩花园、绿柳成荫的康河畔，第九届剑桥徐志摩诗歌艺术节再度回归，吸引了百余位名家齐聚一堂，共赴诗歌之约。为期六周的艺术节正举办多场精彩活动，进一步推动中西方诗人、艺术家和学者的思想交流和对话。

剑桥徐志摩诗歌艺术节创立于2015年，经过几年的发展，已成为英国颇具规模和影响力的中英文化交流活动之一。剑桥大学国王学院院长迈克尔·普罗克托尔在贺信中表示，非常高兴看到剑桥徐志摩诗歌艺术节再次回归剑桥。作为杰出的中国诗人，徐志摩与布鲁姆斯伯里学派及国王学院的亲密关系，给国王学院带来了巨大的影响。在徐志摩曾经生活与学习的国王学院来纪念他的成就，是再合适不过的了。

艺术节海报。主办方供图

徐志摩诗歌艺术节主席、剑桥大学社会人类学教授艾伦·麦克法兰多年来一直坚持不懈耕耘艺术节，致力于为中西方诗人、艺术家与学者提供国际化的交流平台，鼓励加深对彼此文化与历史的理解。在15日开幕仪式上他表示，今年艺术节的主题是“和谐”，这是所有艺术的核心。和谐是中国文明的核心理念和价值观。中国文明就像一片森林，生长着各种不同的树：不同的人身处在不同的位置，拥有不同的地位，扮演着各种角色。它们都是并肩生长的，以一种相互支持的方式共享同一空间。他表示，将继续通过诗歌节交流为两国的人文交流注入活力，为两国人民民心相通搭建桥梁。

艺术节举办的人文交流活动。主办方供图

诗歌朗诵会上，悠扬的琴声同抑扬顿挫的朗诵声交织共融，引领观众在音与画的世界里徜徉，体味诗歌中描绘的独特意境。英国约克大学音乐学讲师史黛芙·寇娜博士自弹自唱中文歌曲《去吧》，该歌曲是她以徐志摩在1924年创作的《去吧》一诗为歌词而谱曲创作的。剑桥大学国王学院副院长史蒂文·切利、奥斯卡金像奖最佳艺术指导者叶锦添、剑桥大学学者游心泉，则分别用英语、中国广东话和中国普通话朗诵了《去吧》。多位嘉宾声情并茂地朗诵了中国古代和当代诗歌作品，以及彼得·休斯、露西·汉姆尔顿、詹姆士·寇戈海尔等来自多个国家和地区诗人的作品。每一句话、每一个字，在朗诵者情感渲染下，直击人心，现场观众无不动容。

艺术节举办的人文交流活动。主办方供图

新书发布会及研讨会上，推出《奇妙与艺术——麦克法兰对话叶锦添》（英文版）；《当西方遇见东方——东亚毛笔画》（英文、法文双语版）；中国诗人阎志长诗作品《挽歌与纪念》（英文版）；中国诗人李少君诗歌精选集《我是有大海的人》（英文版）等6本聚焦中西方文化交流的新书。

艺术节新书发布。主办方供图

本次艺术节还向多位杰出人士颁发了奖项，表彰其在中英人文交流中的杰出表现，其中叶锦添获徐志摩终身成就奖（艺术类）；露西·汉姆尔顿获徐志摩终身成就奖（文学类）；余海岁、阎志、倪沙·拉玛雅获徐志摩诗歌奖；安妮·马兴获徐志摩艺术奖；史黛芙·寇娜获徐志摩音乐奖；迈克尔·普罗克托尔获徐志摩国际文化交流奖。

本次艺术节由英国“保护濒临消失的世界基金会”、剑桥大学国王学院“瑞弗斯文化遗产保护计划”主办。剑桥康河出版社、听花剑桥实验室、剑桥亚洲文化协会等协办机构与合作伙伴支持。

(责编：于洋、常红)