人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

诗意通民心 第九届剑桥徐志摩诗歌艺术节精彩上演

2023年09月18日15:59 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网伦敦9月17日电 （余颖）浪漫的徐志摩花园、绿柳成荫的康河畔，第九届剑桥徐志摩诗歌艺术节再度回归，吸引了百余位名家齐聚一堂，共赴诗歌之约。为期六周的艺术节正举办多场精彩活动，进一步推动中西方诗人、艺术家和学者的思想交流和对话。

剑桥徐志摩诗歌艺术节创立于2015年，经过几年的发展，已成为英国颇具规模和影响力的中英文化交流活动之一。剑桥大学国王学院院长迈克尔·普罗克托尔在贺信中表示，非常高兴看到剑桥徐志摩诗歌艺术节再次回归剑桥。作为杰出的中国诗人，徐志摩与布鲁姆斯伯里学派及国王学院的亲密关系，给国王学院带来了巨大的影响。在徐志摩曾经生活与学习的国王学院来纪念他的成就，是再合适不过的了。

艺术节海报。主办方供图

艺术节海报。主办方供图

徐志摩诗歌艺术节主席、剑桥大学社会人类学教授艾伦·麦克法兰多年来一直坚持不懈耕耘艺术节，致力于为中西方诗人、艺术家与学者提供国际化的交流平台，鼓励加深对彼此文化与历史的理解。在15日开幕仪式上他表示，今年艺术节的主题是“和谐”，这是所有艺术的核心。和谐是中国文明的核心理念和价值观。中国文明就像一片森林，生长着各种不同的树：不同的人身处在不同的位置，拥有不同的地位，扮演着各种角色。它们都是并肩生长的，以一种相互支持的方式共享同一空间。他表示，将继续通过诗歌节交流为两国的人文交流注入活力，为两国人民民心相通搭建桥梁。

艺术节举办的人文交流活动。主办方供图

艺术节举办的人文交流活动。主办方供图

诗歌朗诵会上，悠扬的琴声同抑扬顿挫的朗诵声交织共融，引领观众在音与画的世界里徜徉，体味诗歌中描绘的独特意境。英国约克大学音乐学讲师史黛芙·寇娜博士自弹自唱中文歌曲《去吧》，该歌曲是她以徐志摩在1924年创作的《去吧》一诗为歌词而谱曲创作的。剑桥大学国王学院副院长史蒂文·切利、奥斯卡金像奖最佳艺术指导者叶锦添、剑桥大学学者游心泉，则分别用英语、中国广东话和中国普通话朗诵了《去吧》。多位嘉宾声情并茂地朗诵了中国古代和当代诗歌作品，以及彼得·休斯、露西·汉姆尔顿、詹姆士·寇戈海尔等来自多个国家和地区诗人的作品。每一句话、每一个字，在朗诵者情感渲染下，直击人心，现场观众无不动容。

艺术节举办的人文交流活动。主办方供图

艺术节举办的人文交流活动。主办方供图

新书发布会及研讨会上，推出《奇妙与艺术——麦克法兰对话叶锦添》（英文版）；《当西方遇见东方——东亚毛笔画》（英文、法文双语版）；中国诗人阎志长诗作品《挽歌与纪念》（英文版）；中国诗人李少君诗歌精选集《我是有大海的人》（英文版）等6本聚焦中西方文化交流的新书。

艺术节新书发布。主办方供图

艺术节新书发布。主办方供图

本次艺术节还向多位杰出人士颁发了奖项，表彰其在中英人文交流中的杰出表现，其中叶锦添获徐志摩终身成就奖（艺术类）；露西·汉姆尔顿获徐志摩终身成就奖（文学类）；余海岁、阎志、倪沙·拉玛雅获徐志摩诗歌奖；安妮·马兴获徐志摩艺术奖；史黛芙·寇娜获徐志摩音乐奖；迈克尔·普罗克托尔获徐志摩国际文化交流奖。

本次艺术节由英国“保护濒临消失的世界基金会”、剑桥大学国王学院“瑞弗斯文化遗产保护计划”主办。剑桥康河出版社、听花剑桥实验室、剑桥亚洲文化协会等协办机构与合作伙伴支持。

(责编：于洋、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部