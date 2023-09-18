北京初秋，天朗气清。9月15日上午，国家主席习近平在人民大会堂同来华进行国事访问的赞比亚总统希奇莱马举行会谈。两国元首宣布，将中赞关系提升为全面战略合作伙伴关系。

从传统友好的“全天候朋友”，到全面战略合作伙伴关系，两国关系开启新篇。在两国元首的引领和擘画下，中赞合作不断结出累累硕果，推动两国关系朝着更高水平、更广领域发展。

这是会谈前，习近平主席在人民大会堂东门外广场为希奇莱马总统举行欢迎仪式。

赞比亚老人一生感念的“友谊之路”

在会谈中，习近平主席指出，中方始终从战略高度和长远角度看待和发展中赞关系，愿同赞方一道努力，将两国深厚的传统友谊转化为新时代合作共赢的不竭动力，推动中赞关系行稳致远，不断迈上新台阶。

希奇莱马总统表示，赞方珍视由两国老一辈领导人亲手缔造的赞中友谊。

这是会谈前，习近平主席和夫人彭丽媛同希奇莱马总统和夫人穆廷塔合影。

早在赞比亚争取民族独立斗争时期，中国人民就坚定支持赞比亚人民的正义斗争。赞比亚是南部非洲第一个同中国建交的国家。

上世纪60年代起，包括赞比亚在内的多个非洲友好国家多次提交要求恢复中华人民共和国联合国合法席位的提案。1971年10月25日，第26届联合国大会投票通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的合法席位。当天，赞比亚常驻联合国代表与非洲兄弟国家代表在现场为中国欢呼雀跃，表达发自内心的喜悦。

在此次同希奇莱马总统的会谈中，习近平主席提到了两国友谊的一个象征——坦赞铁路。

半个多世纪前，应赞比亚和坦桑尼亚两国请求，5万多名中国工程技术人员与非洲建设者们一道，在极端艰苦条件下，用汗水、鲜血乃至生命筑成了被誉为“自由之路”和“友谊之路”的坦赞铁路。

赞比亚鲁西瓦西湖畔的少年儿童欢迎坦赞铁路的列车通到他们的家乡（1976年摄）。

“和中国朋友一起建设这条伟大的铁路，是我一生的骄傲。”今年74岁的爱德华·布瓦利亚曾参加坦赞铁路建设。老人动情地对记者说，来自中国的友爱和尊重他始终铭记。

一座坦赞铁路纪念园就坐落在赞比亚首都卢萨卡。园内，纪念碑巍峨矗立，上书“中国援赞烈士永垂不朽”。大理石墓碑镌刻着为坦赞铁路事业奉献生命的中国烈士姓名。2022年8月的纪念园启用仪式上，希奇莱马总统说：“我们要铭记这些烈士的功绩，把坦赞铁路精神传承下去和发扬光大。”

在会谈中，希奇莱马总统高度赞赏中国式现代化的指导理念和原则，希望学习借鉴中国发展经验。本次访华之行，希奇莱马总统还赴江西省、福建省、深圳市参访。

习近平主席表示，中国式现代化的成功展现了世界现代化模式的多样性，中国高质量发展和现代化进程将继续为包括赞比亚在内的世界各国带来新机遇。

9月15日上午，国家主席习近平在北京人民大会堂同来华进行国事访问的赞比亚总统希奇莱马举行会谈。

当前，发展中国家群体性崛起，国际影响力不断增强，已经成为不可逆转的时代潮流。中非合作已经成为南南合作和国际对非合作的引领者。

在会谈中，习近平主席指出，中国坚定支持非洲国家走独立自主的发展道路，坚定支持非洲国家成为世界政治、经济、文明发展的重要一极。中方愿同包括赞比亚在内的非洲国家一道，落实好“支持非洲工业化倡议”等中非领导人对话会成果，加强战略对接，深化各领域合作，支持非洲国家不断提升自主发展能力，实现经济复苏和可持续发展，携手构建新时代中非命运共同体。

8月23日，在赞比亚拍摄的赞比西河上的游船。

为发展注入活水的“一带一路”项目

习近平主席强调，中方愿同赞方一道，以共建“一带一路”为引领，拓展基础设施建设、农业、矿业、清洁能源等领域合作，共同实现发展振兴。

会谈后，两国元首共同见证签署共建“一带一路”、绿色发展、数字经济、投资合作、检验检疫等领域多项双边合作文件。

今年3月，在赞比亚首都卢萨卡以南约90公里，中赞共建“一带一路”旗舰项目下凯富峡水电站所有机组正式投产运行。卡富埃河澎湃水流喷涌而下，源源不断转化为电流，极大缓解了赞比亚电力紧张问题，为当地农业、工业、矿业发展以及疫后经济恢复注入强劲动能。希奇莱马总统形容这一合作是“赞中友好的最新例证”。

3月23日，航拍的下凯富峡水电站大坝。

“‘一带一路’的项目把当地民众的生活带入新时代。”克里斯·奇尔瓦洛通过这一项目获得职业发展的机会。他告诉记者，像他一样的数千名当地人由此获得工作岗位和专业技能培训。中国企业还在当地开办了技能培训学校，帮助周边村民打井取水、修路架桥。

中赞务实合作总是聚焦共同发展和民生福祉。2022年，中赞双边贸易额达67.3亿美元，同比增长30.2%，创历史新高。中企建设的肯尼思·卡翁达国际机场新航站楼和新西蒙·姆万萨·卡普韦普韦国际机场助力打造新的航空运输枢纽。中企承建的芒古-卡拉博公路改善赞矿区交通情况。中国援建的赞比亚玉米粉加工厂项目改善当地粮食供应，稳定粮食价格……

2021年8月9日，在赞比亚首都卢萨卡拍摄的肯尼思·卡翁达国际机场新航站楼外景。

赞比亚政策观察与研究中心执行主席悉尼·姆万巴认为，赞比亚从中国支持建设的机场、高速公路和能源项目中获益良多，中国还通过农业帮扶、技术转移和改善食品安全帮助人们摆脱贫困。赞中合作是非中合作的典范，中国对非多领域的投资与帮扶，是让非洲经济迸发活力的关键。

日益加深的人文交流

同希奇莱马总统会谈时，习近平主席强调，双方要办好明年两国建交60周年庆祝活动，加强教育培训、卫生医疗、文化旅游等领域交流合作，进一步密切人员往来，增进两国人民相知相亲。

中赞“全天候友谊”的背后，是涓滴成流的民心所向，是深深植根的民意基础。

“祝福大家新年快乐、兔年大吉！”今年除夕，位于赞比亚首都卢萨卡市郊区的少林寺文化中心敲响新年钟声，文化中心的师傅和弟子们用标准的普通话向中国朋友致以真诚的节日祝福。

功夫表演、中文歌曲、燃放鞭炮、撞钟祈福……热闹的“过大年”活动，映照出日益加深的人文交流图景。

赞比亚少林寺文化中心开放两年来，罗纳德·姆瓦莱一直积极参与武术和汉语课程。姆瓦莱说：“中国文化博大精深，开阔了我的视野，也帮助我开启了更多职业发展的可能性。”这名23岁的青年立志成为一名中文翻译或武术教练。

1月21日，在位于赞比亚首都卢萨卡市郊区的少林寺文化中心，学员练习中国功夫。

近年来，赞比亚大学孔子学院已在赞全国十个省设立教学点，累计学习汉语学生总数逾万名。中国已成为赞青年出国留学首选国家之一。

穆隆古希大学土木工程专业大三学生弗雷德·奇贝萨孔达给自己取名“阿杰”。今年，他获得第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛赞比亚赛区冠军，并代表赞比亚参加在中国广西举办的“汉语桥”总决赛。在华期间，“阿杰”结识了来自世界各地的汉语学习者，收获了知识和友谊，更坚定了今后来华深造的决心。

8月21日，游客在赞比亚观赏维多利亚瀑布景色。

当年，中赞是为争取民族解放和政治独立而共同奋斗的战友。如今，中赞是发展道路上的坚定伙伴。迈上双边关系新台阶，中赞两国将继续携手推动构建新时代中非命运共同体，共同应对全球性挑战，为世界注入更多稳定性。

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