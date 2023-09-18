人民网斯里巴加湾9月18日电 （记者白元琪）9月14日，恒逸实业（文莱）有限公司（以下简称恒逸实业）为21名文莱技术教育学院的学生举行奖学金签约仪式，恒逸实业总经理陈连财、文莱技术教育学院首席执行官哈吉·穆罕默德·扎姆里·本·哈吉萨布利博士等嘉宾共同出席活动。

这21名学生是在恒逸实业、文莱技术教育学院和兰州石化职业技术大学联合奖学金计划下获得奖学金的第五批学生。该奖学金计划成立于2018年，截至目前已培养了142名文莱学生，其中47人入职恒逸实业。

陈连财在致辞中表示，恒逸实业始终致力于为文莱的社会和经济发展做出贡献。除了加大当地招聘力度，公司还积极通过提供技能培训，以及相关的辅导和实地体验，加强本地员工的能力建设。

据介绍，恒逸实业近年来在培养国际化技术技能人才方面做了很多有益探索和实践尝试，有效解决了企业用工荒和员工本土化问题。“中-文‘1+1+1’石化人才联合培养项目”入选首批20个“中国-东盟高职院校特色合作项目”。在新的培养模式下，恒逸实业的新员工首先在文莱技术教育学院完成1年的基本素养训练及专业基础知识学习，然后作为留学生到兰州石化职业技术大学完成为期1年的专业知识学习及专业技能训练，最后在企业进行为期1年的岗位实践锻炼。

据报道，作为在共建“一带一路”国家落地的重大项目之一和中国在文莱的最大投资项目，恒逸实业运营的恒逸石化大摩拉岛综合炼化项目以及其他相关项目工程，有利带动了文莱油气行业下游产业链的延伸，是促进文莱就业、拉动经济增长的重要引擎。

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