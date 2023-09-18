新华社联合国9月17日电（国际观察）第78届联大一般性辩论三大焦点

新华社记者王建刚

第78届联合国大会一般性辩论定于19日在纽约联合国总部拉开帷幕。来自联合国193个会员国的国家元首、政府首脑和高级别代表将就推进可持续发展目标、应对气候危机、缓和不断恶化的安全局势等关键议题，表达各自国家立场并提出解决方案。

面对世界当前困境，国际社会普遍期待各国能提出切实有效的应对措施。如何有力推进联合国可持续发展目标，如何应对迫在眉睫的气候变化危机，如何维护世界和平与稳定，是本届联大一般性辩论及相关高级别活动的三大焦点。

可持续发展目标呼唤新动力

联合国发布的《2023年可持续发展目标报告：特别版》显示，在169个具体目标中，仅有12%的目标正按预期进展，约半数目标进展不足，超过30%的目标进展停滞或倒退。

可持续发展目标进展不佳是一个全球性问题。近几年，特别是新冠疫情暴发后，许多国家遭遇了严峻的发展挑战。众多发展中国家面临着债务负担沉重、贫困和饥饿人口激增等压力。

联合国可持续发展目标峰会将于18日至19日举行，会议将审查2030年可持续发展议程及其17个可持续发展目标的落实情况，对为实现目标所采取的变革性加速行动提供高级别政治指导。发展筹资高级别对话会将紧随其后举行。

联合国秘书长古特雷斯表示：“可持续发展目标峰会必须成为全球团结的时刻，为实现可持续发展目标注入新动力，加快行动步伐。”

可持续发展目标的实现面临多种复杂和相互关联的挑战，包括气候灾害、政治不稳定和冲突、全球经济衰退、新冠疫情遗留影响、资金不足、不平等、制度不完善、技术不足、落后的社会和文化因素、全球合作不足、信息和数据缺乏、短视政策等。

本届联合国大会一般性辩论期间，各国领导人和高级别代表还将就金融体系改革、债务减免、发展融资等议题发表看法，并提出解决方案。

国际社会如何团结一致，重振实现2030议程的雄心，将是对各国领导人政治智慧与决心的重大考验。

应对气候危机迫在眉睫

气候危机是一个全球性的紧迫问题，涉及气候变化及其对环境、社会和经济的广泛影响，包括气温上升与热浪、海平面上升、极端天气、生物多样性丧失以及对健康等各方面的影响。

古特雷斯自就任联合国秘书长以来，频繁就气候危机发出警告。他曾表示，气候影响可能会逆转过去几十年提高生活质量方面取得的许多成绩，气候危机代表着当前时代最典型的全球治理难题，有必要采取更有力和急迫的行动。

去年6月至10月，巴基斯坦经历了空前猛烈的季风降雨，历史性的洪水覆盖了该国近三分之一的土地。这场灾难再次提醒国际社会应对气候变化的紧迫需要。

各国只有携起手来，通过全球合作、技术创新、消费和生产模式转变、提升公众意识等多方面共同努力，才能有效应对气候危机。尽管多年来全球领导人已提出诸多应对气候变化的方案，气候危机仍未得到明显缓解。在世界多地打破高温纪录、气候灾难日益频繁的当下，预计更多国家领导人将对这个直接关系到人类生存的问题表达更为强烈和明确的立场。

恢复和平与安宁刻不容缓

近年来，日趋激烈的地缘政治竞争、意识形态对立、对资源的争夺等导致国际安全局势变得脆弱。

第77届联大主席克勒希7月24日说，当前全球有27场武装冲突继续给生命带来灾难，与冲突有关的死亡人数达到28年来最高，全球超过一亿人被迫流离失所。

与此同时，许多国家冲突和动乱不断，非洲多国发生政变，叙利亚等国的冲突仍然看不到尽头。如何缓解地缘政治紧张、停止冲突，并从根本上解决问题，无疑将是诸多国家领导人关注的焦点。

克勒希在离任讲话中说，各国相互合作不可或缺，人类的生存有赖于各国的合作。古特雷斯强调：“在一个充满各种严重危机和分裂的世界中，合作是唯一的选择。”

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