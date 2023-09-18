图为选手与皇城村村民交流。人民网 卢鹏宇摄

图为选手参观皇城村。人民网 卢鹏宇摄

图为选手在非洲手鼓店一起表演。人民网 卢鹏宇摄

图为选手一起品鉴蜜酒。人民网 卢鹏宇摄

图为选手一起参观酿酒厂。人民网 卢鹏宇摄

图为莉迪亚给午亭小学三年级一班的同学赠送书法礼物。人民网 卢鹏宇摄

图为选手一起和午亭小学三年级一班的同学合影留念。人民网 卢鹏宇摄

图为李昊瑞给午亭小学三年级一班的同学表演绕口令。人民网 卢鹏宇摄

图为贝雨欣和午亭小学的学生们交流。人民网 卢鹏宇摄

图为沙杰和午亭小学的学生一起玩滚铁圈。人民网 卢鹏宇摄

图为李昊瑞和午亭小学的学生一起玩篮球。人民网 卢鹏宇摄

图为李昊瑞给午亭小学的学生签名留念。人民网 卢鹏宇摄

图为选手和午亭小学的学生合影留念。人民网 卢鹏宇摄

“绿树村边合，青山郭外斜。”一幅的人文山水图再现山西省晋城市阳城县北留镇皇城村。

9月15日下午，参加完2023“汉字缘”国际故事大会决赛的选手们，入村舍，进企业，访学校，游古街……共同感受在皇城村这座北方村庄的幸福生活。（文/武笑）

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