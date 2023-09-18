图为选手观看表演。人民网 卢鹏宇摄

图为抛绣球招亲。人民网 卢鹏宇摄

图为选手参加抛绣球招亲活动。人民网 卢鹏宇摄

天色渐暗，古城里的彩色灯光星星点点地逐渐点亮。一会儿便连成一片灯海，重新将夜幕中的古城呈现给夜色中的游客们。

图为选手参加抛绣球招亲活动。人民网 卢鹏宇摄

图为选手与演员一起参加表演。人民网 卢鹏宇摄

图为选手与演员一起参加表演。人民网 卢鹏宇摄

图为选手与演员一起参加表演。人民网 卢鹏宇摄

图为选手与演员一起参加表演。人民网 卢鹏宇摄

图为选手与演员一起参加表演。人民网 卢鹏宇摄

图为演员与选手互动。人民网 卢鹏宇摄

图为选手们和演员们一起巡街。人民网 卢鹏宇摄

图为选手们和演员们一起巡街。人民网 卢鹏宇摄

图为选手观看表演。人民网 卢鹏宇摄

图为选手观看表演。人民网 卢鹏宇摄

图为郭峪古城灯光秀表演。人民网 卢鹏宇摄

图为选手观看郭峪古城表演。人民网 卢鹏宇摄

图为选手参与郭峪古城汉字游戏。人民网 卢鹏宇摄

图为选手参与郭峪古城汉字游戏。人民网 卢鹏宇摄

图为选手们在唱歌。人民网 卢鹏宇摄

图为选手们一起合唱《大中国》。人民网 卢鹏宇摄

眼花缭乱的民俗表演，沉浸式的古城巡游，绚烂的城楼灯光秀，陶醉的狂欢……9月15日夜晚，在即将结束山西之行的前夜，2023“汉字缘”国际故事大会决赛的选手们夜游山西省晋城市阳城县郭峪古城，于灯火阑珊处感受古城中的人间烟火。（人民网 卢鹏宇摄）

(责编：崔译戈、崔越)