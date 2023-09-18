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台湾“债务雪球”越滚越大

岛内舆论质疑民进党当局挥霍无度

本报记者 吴亚明 金 晨
2023年09月18日14:03 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　“2023年5月以来，台湾每一名新生儿都背负着超过27万元（新台币，下同）的债务来到人间！”台审计部门不久前公布的多项报告让岛内民众脊背发凉。数据显示，截至2023年7月底，台湾债务总额高达5.8338万亿元。如果加上各县市的债务，这一数字将超过6.6万亿元。

　　岛内媒体评论称，民进党当局上台以来无视财政纪律，靠大肆撒钱攫取政治利益，致使台湾的“债务雪球”越滚越大。如今债台越筑越高，不仅子孙无力偿还，只怕连曾孙一代也难以还清。

　　

　　寅吃卯粮

　　民进党当局欠债又多又快，是因为玩转了“财负密码”——特别预算。

　　所谓特别预算，原本是在一般年度预算范围之外，因应重大天灾等特殊突发事件时才可编列使用的预算，是留给老百姓应急的“救命钱”。但民进党当局使用行政权力寅吃卯粮，堂而皇之地将特别预算常态化，用于军购、基建等预算项目，让“债务上限之规定”成为废纸。

　　据台湾《中国时报》报道，民进党当局执政7年多来，共编列了10余项特别预算，包含前瞻基础建设8400亿元、新式战机采购和海空战力提升近5000亿元、防疫与纾困振兴8400亿元等，总金额超过2万亿元，相当于多拿了一年的总预算额。

　　诸多名目之中，只有防疫特别预算勉强师出有名，但8400亿元预算中，真正用于防疫、购买疫苗和相关医疗服务的不到两成。更离谱的是，疫情结束后，民进党当局还假借名目编列了3800亿元的“疫后特别条例”，一路吃干抹净到底。

　　“卯粮”不够吃，“余粮”也要抢。依照岛内相关财政规定，如果税收实现超征，那么相应部分应悉数上缴，还税于民，以保障财政健康稳定。而民进党当局索性直接“修法”，允许自己“超花”税收超征部分，至于能剩下多少、上缴与否，则全看民进党的“良心”。

　　据统计，民进党当局近6年来超征税收总额约1.3万亿元，这些钱大部分被“超花”，以致债务情况不断恶化。台湾《经济日报》评论称，民进党当局原本有望降低债务规模，却在税收超乎预期的情况下继续选择高筑债台，对此必须予以强烈谴责。

　　掩耳盗铃

　　面对岛内各界的批评与质疑，民进党当局非但不认真检讨，反而称自己“举债更少，还债更多，最遵守财政纪律”，并搬出各种难以理解的所谓“专业解释”，反正就是对编列特别预算产生的债务不予承认。对于这样的说辞，岛内媒体直言：“民进党假账做得漂亮”“这已经涉嫌公开欺诈了”。

　　然而，13位数的债务只是明忧，台湾还面临劳保基金等“潜藏债务”的隐患。有岛内人士分析称，台湾劳保基金破产风险较大，其“潜藏债务”规模目前已超过10万亿元，并且以每年5000多亿元的速度暴增。如若劳保基金在几年内破产，加之现有债务，岛内总债务规模或将达到20万亿元，几乎与台湾地区1年的GDP水平相当。

　　债务状况如此不堪，民进党当局却继续拿出一份绑架台湾未来的预算案。据台湾《中国时报》报道，台行政部门近日通过的2024年度总预算案数字可以用“爆表”来形容，不但岁入、岁出的金额创下历史新高，多个分项预算金额也都是史上最高。岁出增长更是比岁入增长高了2.2%，实属罕见。

　　报道指出，民进党当局如此“花好花满”，加之多项跨年度执行的特别预算，其继任者将被迫承担超过1万亿元的必须开销。这将大幅压缩财政调整空间，影响正常施政和民生福祉。

　　民进党当局实现的“财富自由”，本质上还是“取之于民”。有国民党籍“立委”表示，在民进党当局执政下，岛内新生人口人均背负债务额从2016年的23.1万元一路飙升至2023年的27.2万元。随着岛内少子化不断加剧，这恐怕已经不是债留子孙，而是债留曾孙。

　　良心何在

　　除了被迫人人负债，台湾民众还要小心民进党当局借机“偷天换日”，把民脂民膏变成“‘独’家绿币”。

　　岛内媒体报道说，细数台湾近年来的总预算案，由蔡英文“亲信”执掌的部门可谓“财源滚滚来”。如民进党当局去年成立的“数位部”，虽然防堵电信诈骗无能，却是旅游的一把好手。一年的境外旅费就高达1408万元，平均每天有1.7人次“遨游岛外”，好不自在。区区一个“数位部”，却坐拥超过200亿元的高额预算，油水可见一斑。

　　再看民进党最爱的特别预算，由于是为应对紧急状况而设定，且无需列出明细，即使巧立名目、挪款他用，也无法追查，因此编列预算时可以“狮子大开口”。以“前瞻计划”经费分配为例，绿营执政的高雄市独得全部县市分配款的1/4，天价项目、烂尾工程比比皆是，弊案丛生。肥水都流进了绿营田，这与集体贪腐何异？

　　养肥自己人还不够，民进党又编列了近5000亿元特别预算专门向美国军火商“纳贡”，用公帑交保护费，为其倚美谋“独”的幻想埋单。可见，民进党从子孙后代手中抢走的超过2万亿元血汗钱，早已沦为其谋取政治私利的“党产”。

　　随着选举临近，民进党籍候选人赖清德也操弄起“财负密码”，胡乱承诺补贴，到处撒钱“买票”。他还另起炉灶，提出将耗资9000亿元推动“净零（碳中和）转型”，为一个更大的新“钱坑”奠基。

　　有岛内人士讽刺说，民进党“敢欠债、会花钱”，吃香喝辣“难波万”（第一名）。如若让民进党继续执政，其挥霍民脂民膏的败家行径只会升级，台湾恐怕很快就要陷入万劫不复的“大债危机”。

(责编：刘叶婷、崔越)

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