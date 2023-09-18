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统计显示：日本老年人口占比世界最高

2023年09月18日10:44 | 来源：新华网
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　　新华社东京9月18日电（记者姜俏梅）日本总务省17日公布的人口统计数据显示，日本65岁以上老年人在总人口中所占比例达到29.1%，再次刷新该国历史纪录，为世界第一。

　　据统计，截至9月15日，日本65岁以上老年人有3623万，比去年同期减少1万人，这是日本老年人自1950年以来首次减少。不过据日本国立社会保障和人口问题研究所预测，到2040年，日本第二次生育高峰期(1971年至1974年)出生的一代人年龄超过65岁后，日本老年人将增至3928万，届时老年人在该国总人口中占比将升至34.8%。

　　按性别区分，目前日本老年男性有1572万，女性有2051万。从年龄层来看，75岁以上老年人有2005万，首次超过2000万，占总人口16.1%；80岁以上老年人有1259万，占总人口10.1%，意味着每10人中就有一名超过80岁的老人。

　　据统计，去年日本老年就业人口达912万，该数据连续19年增加并刷新历史纪录。日本老年人就业率为25.2%，在主要发达国家中处于高水平，老年人在全体就业者中所占比例为13.6%，即每7名就业者中就有一名老年人。日本总务省表示，目前国内劳动力不足，预计未来老年就业人口还会增加。

(责编：刘叶婷、崔越)

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