人民网阿布贾9月17日电 （记者姜宣）近日，尼日利亚《今日报》《卫报》《先锋报》《独立报》《拉各斯城市报》等当地主流媒体及《非中媒体中心》《平台时报》《尼日利亚国际移民问题记者论坛》等媒体平台陆续刊登中国驻尼日利亚总领馆总领事严宇清署名文章《台湾为什么无权加入联合国》。全文如下：

我就任中国驻拉各斯总领事三个多月以来，同尼日利亚各界人士结下了深厚友谊。尽管我们国籍、肤色、种族不同，但我能够感受到彼此心灵相通。中尼两国人民共享乐观、朴实、善良的价值观，展现出相似的国家自豪感与民族认同感，尤其是维护国家主权和领土完整、反对一切分裂势力的强烈意识和坚定立场，让我坚信两国人民之间蕴藏着相互理解与支持的深厚土壤。

近期，随着第78届联合国大会开幕，炒作所谓“台湾加入联合国”的声音又开始甚嚣尘上。基于此，我想有必要借此机会真诚地向我的尼日利亚朋友们介绍台湾问题的历史真相，以正视听。

第一，自古以来，台湾就是中国不可分割的一部分，历史经纬清晰，法理依据充分。

台湾自古属于中国，这一说法有充分的历史和法理依据，大量史籍记载了中国人民早期对台湾的开发。公元3世纪时的孙吴政权和7世纪时的隋朝政府都曾派万余人赴台。自宋元以来，中国历代中央政府均设立行政机构，对澎湖、台湾行使管辖权。

1624年，荷兰殖民者侵占台湾南部。1662年，郑成功驱逐殖民者、收复台湾。1684年，清朝政府设立台湾府，隶属福建省管辖；1885年改设台湾为行省。

1894年，日本发动侵华战争，次年迫使战败的清朝政府割让台湾及澎湖列岛。1943年中、美、英三国发表的《开罗宣言》称，日本从中国窃取的所有领土，如东北、台湾、澎湖列岛，应该归还中国，1945年《波茨坦公告》重申这一立场。同年9月，日本签署投降书，承诺忠实履行《波茨坦公告》规定的义务。10月25日，中国政府宣布恢复对台湾行使主权，在同盟国战区台湾省接受日本投降仪式在台北举行。从那时起，中国通过一系列具有国际法律效力的文件在法律上和事实上收复了台湾。

1949年10月1日，中华人民共和国成立，取代了中华民国政府，成为全中国唯一合法政府。中国作为国际法主体的地位没有改变，中国的主权和固有领土没有改变。因此，中华人民共和国政府理应享有并行使中国的全部主权，其中包括对台湾的主权。

由于20世纪40年代末中国内战和外部势力干涉，台海两岸陷入长期政治对峙状态。但中国的主权和领土从来没有、也永远不会分裂，台湾作为中国领土一部分的地位从来没有、也永远不会允许改变。

理解了台湾是中国不可分割的一部分这一基本事实，有关所谓“把台湾问题与乌克兰问题相提并论”的观点不攻自破。台湾问题完全是中国的内政，而乌克兰问题是俄罗斯和乌克兰两个国家之间的争端，两者没有任何可比性。

第二，当今世界，一个中国原则得到国际社会广泛认可，历史潮流不可逆，民心所向不可违。

1971年10月，联合国大会第二十六届会议通过第2758号决议，决定“恢复中华人民共和国的一切权利，承认中华人民共和国代表为中国在联合国组织的唯一合法代表并立即把蒋介石的代表从它在联合国组织及其所属一切机构中所非法占据的席位上驱逐出去。”声明还指出，中国在联合国只有一个席位，不存在“两个中国”、“一中一台”的说法。

第2758号决议是体现一个中国原则的政治文件，其法律效力不容置疑，得到世界各国的承认。台湾没有任何理由和权利加入联合国或任何其他仅限于主权国家的国际组织。

一个中国原则代表了国际社会的普遍共识，这符合国际关系基本准则。迄今为止，包括尼日利亚在内的182个国家在一个中国原则的基础上与中华人民共和国建立了外交关系。近年来，越来越多的台湾“邦交国”选择与其断交，反映出中国追求国家统一的决心得到了国际社会的广泛认可。当今世界，统一是符合潮流的历史大势，是正道，“台独”是不得民心的历史逆流，是绝路。

第三，不论何时，中国都将坚定维护国家主权和领土完整，统一大业定能成，分裂图谋必落空。

纵观中国五千年历史，国家统一、反对分裂始终是中华民族的共同理想和文化传统。“团结则存，分裂则亡”的道理，想必尼日利亚人民也能够深切地感同身受。以所谓“奥杜杜瓦共和国”“比夫拉共和国”为首的分裂势力，时刻威胁着尼日利亚的和平、繁荣与团结。

只有实现国家完全统一，才能够治愈历史给我们的国家留下的伤痕。正如中国民主革命伟大先驱孙中山先生所说：“统一是全体中华儿女的共同愿望。中国能统一，则万族人民幸福；不能统一，万族皆苦。”

中国政府和人民维护国家主权和领土完整的意志坚不可摧，实现祖国完全统一是全体中华儿女的共同心愿和神圣职责。中国愿与各国和平共处、共同发展，但绝不允许任何国家、任何势力破坏中国的主权和领土完整。台湾问题因民族弱乱而产生，必将随着民族复兴而解决，势不可挡。在台湾问题上挑衅滋事，妄图破坏中国统一大业和民族复兴进程，完全是徒劳的，注定失败。

团结是战胜一切困难的强大力量，是凝聚共识促进人类进步的希望之光。当团结出自妄图分裂国家之人的口中，是对团结一词的莫大亵渎。中国统一历史车轮滚滚向前，任何人任何势力都将无法阻挡。

(责编：于洋、常红)