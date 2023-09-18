新华社科威特城9月18日电 通讯：科威特民众感受中国医疗队的中医魅力

新华社记者尹炣

“我从来没见过中国医生的这种检查和治疗方式。中医真是太神奇了，解决了我两年多的烦恼。”科威特患者坎德利日前感谢中国（吉林）第15批援科威特医疗队队长陈春海“手到病除”时赞扬道。

今年6月，坎德利来到中国援科医疗队工作地——费尔瓦尼耶省的自然康复医院就诊。他表示自己颈肩腰腿痛已两年，平时疼痛剧烈时需吃止痛药物，生活工作都受到严重影响。

“科威特是热带沙漠气候，天气炎热，居民吹空调时间长，易感寒邪，罹患颈肩腰腿痛等关节疾病者众多。”陈春海一见到表情痛苦的坎德利，就作出初步判断。随后，他依据舌苔、脉象等，确认坎德利的疼痛由寒湿导致，便给予通督驱寒针法和火罐疗法。经过八次治疗，坎德利的疼痛逐渐消失。

第15批援科医疗队于2022年11月抵达科威特，日均接待门诊患者百余名。许多患者成为中医的“铁粉”，还把亲友介绍至此，让他们也来感受中医的神奇魅力。

芭延是一名美容手术后面神经感染的患者。去年年底，她出现一侧额纹消失、嘴歪眼斜等症状，辗转多家医院治疗，效果都不理想，后经朋友介绍来到了中医诊室。董嫒嫒医生为她制定了治疗方案。在进行20多次针灸治疗后，芭延今年年初已基本恢复到正常状态。“我感觉太幸运了！我很庆幸在这里遇见了中国医生，是中医的针灸治疗帮我重新找回了自信。”芭延说。

今年7月，当地医院麻醉科医生伊萨姆右肩疼痛难忍，他根据自己的医学知识服用止痛药并进行理疗，但收效甚微，睡眠受到严重影响，无法正常工作。擅长推拿的杜金伟医生对他进行检查，发现伊萨姆的症状由颈椎关节错位导致神经压迫而引起。杜金伟用推拿手法为他松解颈部和肩部痉挛肌肉，并进行了正骨治疗，短短10分钟，患者的右肩痛感明显减轻。三次治疗后，痛感消失。伊萨姆对杜医生竖起大拇指，惊叹中医推拿与正骨的神奇。

自然康复医院护理部主任赛义德在与中国援科医疗队护士长孔德煜的工作交流中被中医深深触动。“中医护理强调在日常生活中要调整作息规律，做到未病先防，这个理念对我日常护理工作有很大启发。”赛义德说：“中医护理方法和技术特别细致，效果出奇。”

“除了平常护理工作，我还会教授患者保健按摩法，如揉腹、点按足三里穴等以促进康复。患者得到高质量的中医护理服务，中医护理技术也在异国被发扬光大。”孔德煜说。

中国1976年向科威特派出首批医疗队。47年来，中国援科医疗队员累计服务当地民众约100万人次。一批又一批中国医疗队员传播着中科两国人民的深厚友谊。

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