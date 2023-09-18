9月13日，由中国家电企业海信集团在塞尔维亚瓦列沃投资建设的冰冷工厂举行竣工和运营仪式。塞尔维亚总理布尔纳比奇以及中国驻塞尔维亚大使馆临时代办张喆等出席了落成仪式。

布尔纳比奇说：“今天对瓦列沃市来说是一个重要的日子，海信集团在这里投资建设的新厂房将给城市发展带来新的契机。”她表示，工厂的落地可以帮助当地提升创造价值的潜力，瓦列沃生产的家电产品将出口到整个欧洲，甚至是全世界。塞尔维亚政府一直以来都希望为地处塞西南部的瓦列沃市和周边区域吸引新的投资，创造就业机会，让地区民众可以在当地就业，加强地区的内生发展动力。

据了解，海信集团投资的瓦列沃冰冷工厂耗资4500万欧元，未来三年将陆续为当地提供上千个就业岗位。工厂目前计划以每年75万台的产能进行运营，主要生产冰箱产品。海信国际营销公司欧洲区总经理韩建民表示：“瓦列沃冰冷工厂是海信在欧洲市场的重要布局，也是海信对塞尔维亚和欧洲市场的坚定承诺。”

塞尔维亚与金砖国家合作中心主任伊万诺维奇向记者表示，近十年来，伴随着“一带一路”倡议的提出，很多中国企业来到塞尔维亚，帮助塞尔维亚建设了高速公路、高速铁路、桥梁、电力系统等基础设施。后来，河钢集团收购斯梅代雷沃钢厂，紫金矿业集团投资收购和新建博尔铜矿有关矿场，玲珑轮胎投资建设轮胎厂等，越来越多的中国工厂在塞尔维亚建立起来。

伊万诺维奇说，这些中国企业的投资项目为全面解决塞尔维亚就业问题作出了巨大的贡献。以瓦列沃市为例，瓦列沃是塞尔维亚西南部重要城市，在20世纪80年代常住人口约8万，但过去一段时间以来，大量人口离开这里前往贝尔格莱德等塞经济发达地区以及欧洲其他国家寻找工作机会。到2018年，这里的常住人口已经下降到6万左右。但是自从包括海信在内的中国企业在这里投资建厂后，很多本地人都从外地甚至外国回来了，因为能与家人团聚并在家乡工作带来的幸福感是很强的。他表示，中国企业在塞尔维亚各地的投资不仅带动了就业，更重要的是还带动了这些地区产业链的发展。比如斯梅代雷沃钢厂，不但本身雇用了超过5000名当地工人，还带来了原材料生产、物流和服务业等相关行业的20000多个就业岗位。而博尔铜矿被中国企业收购后，整个博尔州大约五分之四的劳动人口都在与矿业相关的生产经营行业找到了工作。此外，中国企业投资的轮胎厂、汽车零部件生产厂等整体带动了塞尔维亚的汽车组装工业链，大大提升了所在地区的产销一体化和产业振兴程度。

伊万诺维奇表示，“一带一路”倡议在塞尔维亚取得了丰硕的成果，不但有力提升了塞尔维亚的整体经济发展水平，还大大促进了塞尔维亚不同地区间的平衡发展，让更多塞尔维亚民众可以回到自己的家乡参与建设，这是中国企业在塞尔维亚开展合作项目所带来的深远影响。

（本报贝尔格莱德9月16日电 本报驻贝尔格莱德记者 赵嘉政）

《光明日报》（ 2023年09月17日 08版）

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