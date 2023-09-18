中新社香港9月17日电 题：专访非洲基建专家穆罕默德：“一带一路”基建项目正改变非洲

中新社记者 韩星童

非洲住宅组织房屋策略政策研究及伙伴经理穆罕默德(Muhammad Gambo)接受中新社记者专访，正值第八届“一带一路”高峰论坛在港开幕翌日。一连两日，他待在会场内，聆听各地政府官员与商界领袖的分享，从中思考在“一带一路”倡议过去十年、以及往后更长时间，为共建国家，尤其是非洲带来的改变。

来自肯尼亚的穆罕默德是基础建设方面的专家，最初令他感受到“一带一路”所带来的影响，便是铁路网络的搭建。“我曾乘搭从尼日利亚首都阿布贾到北部城市卡杜纳的阿卡铁路，我确实看到了有效的基础设施对促进城市互通、投资贸易的影响。”

穆罕默德提及的阿卡铁路，是中国土木工程集团有限公司(中土集团)承建的尼铁路现代化项目第一标段，已于2016年正式运营。而随着拉伊铁路2021年通车，尼日利亚铁路网络已再度拓展，这条铁路连接尼日利亚经济中心拉各斯和西南部工业重镇伊巴丹，干线全长约157公里，支线长约7公里，采用现代化铁路标准，设计时速150公里。

在穆罕默德看来，基础设施的完善正在改变尼日利亚，也促进非洲各国之间的互联互通、贸易往来，加速区域一体化。“这有助于人员、货物的流动，继而带来更多的就业机会和经济活动。”除了这些显而易见的好处，穆罕默德还提到“更软性”的影响，即这是非洲人接近和了解中国文化的契机，包括车站所应用的人工智能技术等。

说到中国文化，穆罕默德颇有兴致地分享起他在香港的探索之旅，他通过香港亚洲环球研究所主办的“亚洲环球学人”计划来到香港。“这是一座充满生机、活力的繁华都市。香港也非常国际化，在这里你可以遇到不同背景、不同国籍的人，这里像一个文化熔炉。”

穆罕默德认为，“一带一路”倡议下香港的优势不仅在于它是通往中国内地的“门户”，也与各国家及地区之间保持紧密联系，同时亦具备东西荟萃的特征，可在金融、物流、创科、法律等方面提供全球认可的一流服务。毕竟，推动“一带一路”建设需要多方协作，香港的桥梁角色可发挥更大作用。

毫无疑问，过去十年“一带一路”成功为亚洲、欧洲和非洲建立起投资和长期发展的联系，不过区域内也存在不易解决的重大挑战，如气候变化及环境治理，这是穆罕默德认为未来可进一步加强的领域。

他提到，近日利比亚受飓风“丹尼尔”影响洪水肆虐，“我们都看到了气候变化的影响，这说明我们需要提供适应气候变化的基础设施，配合社会治理的加强。”这有赖区域内各国家及地区的有效合作，建立共赢的伙伴关系。

“而香港正处于一个黄金位置，它提供了一个平台和机会，让来自世界各地的政府和个人在这里接触、交流，并为他们提供所需的服务。”穆罕默德相信，这也是香港为何能够脱颖而出，成为国际金融中心的原因所在。

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