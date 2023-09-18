人民网记者 金慧慧 实习生 宫关祺

“我很喜欢莱基港的工作环境。在这里我不仅获得了更好的福利，业务能力也变得更强了。”在尼日利亚莱基港担任人事经理的布拉迪说。

莱基港位于尼日利亚拉各斯州莱基区，是尼日利亚第一个配备集装箱岸桥的现代化深水港，2020年6月开工建设，2023年4月正式开始商业运营，截至目前，已为当地提供3000多个就业岗位，技术岗和管理岗均实现90%以上属地化。

莱基港提高了物流效率，企业进口商品的清关时间由一个月缩短至7天，省去了滞期费；改善了附近村庄的生活环境，干净整洁的海滩吸引游客前来观光，村民收入来源增加，或到莱基港工作，或出租房屋、开商店。

促进尼日利亚工商业发展 助推非洲“三网一化”

拉各斯是尼日利亚经济中心，最大港口城市。此前，尼日利亚全国80%货物的进出口依赖使用多年的拉各斯港。随着尼日利亚外贸的不断发展，拉各斯老港吞吐能力不足问题凸显，新建港口成为必然要求，莱基港应运而生。

莱基港由控股股东中国港湾工程有限公司（以下简称中国港湾）与新加坡托拉拉姆集团、尼日利亚港务局、拉各斯州政府合资开发，中国国家开发银行提供商业贷款。莱基港一期总投资10.44亿美元，可停靠最大船型为1.8万标箱的集装箱船，年设计装卸能力120万标箱。

尼日利亚政府提出发展多元经济，将农业和固体矿产业作为未来经济发展重点。中国港湾尼日利亚莱基港有限责任公司（以下简称莱基港）总经理杜若罡表示，莱基港投入运营能有效提升尼集装箱进出口处理能力，大幅降低矿业、农业物流成本，提高周转速度。未来将极大促进尼日利亚工商业、服务业和国际贸易发展，助推非洲“三网一化”的实现。

出席莱基港开港典礼时，拉各斯州州长巴巴吉德对中国企业为尼日利亚经济发展所作的努力付出表示感谢，对中国港湾在港口领域的全产业链服务能力表示称赞。巴巴吉德表示，莱基港将使货物周转速度更快，物流成本大幅下降，将彻底改变尼日利亚商业发展模式，人们将目睹尼日利亚经济的高速增长。

莱基港实行7×24小时装卸作业机制。受访者供图

莱基港实行7×24小时装卸作业机制。受访者供图

尼日利亚政府很重视莱基港发展。2023年5月29日，尼新当选总统博拉·提努布宣誓就职。为促进海洋经济发展，尼政府设立海洋和蓝色经济部，各港口划归其管理。杜若罡介绍，9月6日，该部部长奥耶特拉考察莱基港时，高度认可莱基港作为尼门户港及西非枢纽港的发展定位，并表示将积极协调海关及其他相关政府机构进一步优化工作流程，提高海关工作效率，支持莱基港业务开发。

实行人才属地化战略 可创造17万就业岗位

2023年1月23日，时任尼日利亚总统穆罕默德·布哈里出席莱基港开港典礼时表示，莱基港将创造大量就业机会，助力尼政府实现减贫目标。

2020年起，莱基港实行人才属地化战略，建立全流程属地人员管理体系，在尼日利亚选拔了一批具有丰富从业经验的员工担任运营生产、商务管理、HSE管理、员工培训等重要业务部门负责人。

“通过系统培训指导，大部分属地员工掌握了专业的现代化工作技能。”杜若罡介绍，经测算，莱基港可创造17万个就业岗位。截至目前，莱基港已为当地居民提供3000多个就业岗位，技术岗和管理岗均实现90%以上属地化。

杜若罡称，尼日利亚虽然老港众多，但均使用起重机作业，缺乏具有岸桥操作经验的港机操作手。公司从当地选拔15名操作手，由中国工程师进行为期3个月的集训，为尼日利亚培训出首批熟练操作岸桥的现代化港口产业工人。

“我很喜欢莱基港的工作环境。这是家国际化大公司，在这里我不仅获得了更好的福利，业务能力也变得更强了。”布拉迪在接受记者采访时表示。她2022年加入莱基港，为公司招聘并培训了多名运营、安全、行政管理方面的属地人才。据悉，莱基港员工来自尼日利亚、中国、印度和法国等14个国家。

布拉迪是尼日利亚人，之前在一家小公司工作，选择莱基港是想迎接新挑战。她表示，在这里学到的国际化管理经验和专业知识有助于未来的职业发展。工作遇到困难时，她总能得到中国同事的帮助，“他们愿意帮我解决困难，我相信国籍和语言等的差异从来都不是我们一起工作的障碍”。

“看到莱基港开放商业运营，我很激动。”莱基港董事兼公关总监艾德苏瓦也是尼日利亚人，2011年就已加入莱基港项目，但项目迟迟未能落地。直到2020年，中国港湾通过并购进入，项目开发得以正式启动。“中国港湾通过优化项目开发计划和信用结构，获得中国国家开发银行的贷款。我们一直希望能够成功。”

缩短企业物流时间 改善村民生活环境

中国驻尼日利亚大使崔建春在莱基港开港仪式上致辞表示，莱基港是中国企业从工程承包向投资运营角色转换的一次具体实践。

“投建营一体化保证港口投资全流程风险把控，是提高港口产业引领能力的关键一步。”杜若罡介绍，莱基港是中国港湾集控股投资、建设、运营于一体的港口开发项目。该项目以港口为支点，通过发展多功能综合港口、临港物流园区、工业区及配套城市综合体，深度参与区域经济发展；通过“港-园-城”联动模式打造全产业链优势，提供基建领域一体化解决方案。

莱基港员工向海关工作人员讲解扫描仪使用方法。受访者供图

杜若罡表示，莱基港将带动行业实现设备设施、管理模式、产业工人等方面的创新升级，接轨国际航运业新标准，匹配航运物流发展需求，助力尼日利亚充分参与国际贸易和区域协作。

莱基港是第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成果项目之一。杜若罡表示，莱基港的投入运营将使尼居民切实体会到物流的快捷便利，尼企业家享受到物流成本降低带来的好处。当地一家日化用品生厂商介绍，5月，公司10个集装箱货物抵达莱基港，7天内即通关卸货，而此前通过其他港口需要约一个月，不仅节约了时间，还省去了滞期费。

周边村民的生活也因莱基港发生了变化。附近一个村子的村长表示，村里很多年轻人在莱基港工作，海边的环境变得干净整洁，吸引游客前来观光，村里的闲置房屋对外出租，村民开起了商店，收入增加了，生活变好了。

在艾德苏瓦看来，基础设施互联互通是“一带一路”倡议的主要目标之一，它将减少运输时间和成本，促进全球经济繁荣。莱基港与“一带一路”关联紧密，它使尼日利亚成为海运和转运枢纽，进而成为连接非洲的关键基础设施。

(责编：于洋、常红)