韩志强大使发表“中国式现代化与新时代中泰关系”演讲。泰华进出口商会供图

人民网曼谷9月17日电 （记者张矜若）9月16日，泰华进出口商会在曼谷举办专题演讲会，在“一带一路”倡议十周年之际邀请中华人民共和国驻泰王国特命全权大使韩志强莅临主讲，演讲主题为《中国式现代化与新时代中泰关系》。泰华社会主要侨团代表及中泰媒体200余人出席活动。

韩志强回顾了中国现代化历程与发展成就，阐述了中国式现代化的内涵、主要特征和世界意义，强调中国式现代化彻底改写了世界现代化版图，开辟了与西方国家现代化不同的道路，为世界发展提供新机遇。

谈到中泰关系，韩志强指出，回首近半个世纪的历程，中泰关系可谓硕果累累。政治互信为中泰关系筑牢坚实根基，务实合作确保中泰关系造福两国人民，人民友好为中泰关系提供不竭动力，维护国际地区和平发展彰显中泰关系世界价值。

韩志强表示，展望未来，中方期待同泰方一道，沿着中泰命运共同体建设大目标，全方位推进两国关系更上一层楼。一是守正创新，确保中泰关系始终在正确道路上不断向前迈进。二是加强发展战略对接，构建高水平互利合作新格局。三是继往开来，开创两国人文交流新局面。四是坚持地区和平发展，携手维护地区共同家园。

泰华进出口商会现任理事长林俊然表示，当前，百年变局加速演进，世界经济复苏动力不足。维护和平与破坏和平、全球化与逆全球化、发展与遏制发展、保护环境与核污染水排入公海，各类矛盾冲击着世界，困扰着我们。负责主持此次演讲活动的泰华进出口商会副理事长兼常务秘书陈金敦表示，中华民族伟大复兴的成功道路，人类命运共同体的先进理念，吸引越来越多的人们关注“中国式现代化”；在泰国的华侨华人，也普遍关注新时代背景下，中泰关系的发展趋势。

泰华进出口商会是泰国历史最悠久的华人商会之一，成立150多年来积极致力于增进华社团结，促进中泰贸易，推动泰国经济社会发展，为中泰友好互利合作做出贡献。

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