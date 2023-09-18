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中国人民解放军仪仗司礼大队代表团参加墨西哥庆典阅兵式

2023年09月18日08:30 | 来源：新华网
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　　新华社墨西哥城9月17日电（记者吴昊）应墨西哥国防部邀请，中国人民解放军仪仗司礼大队代表团16日参加墨独立213周年暨墨陆军军官学校成立200周年庆典阅兵式。

　　阅兵式于当地时间当天上午10时许开始。在宪法广场上，超过1.3万名墨西哥陆军、空军、海军、国民警卫队成员和外国代表参加阅兵式。仪式上，中方仪仗队员们精神抖擞、步伐整齐，展现了当代中国军人飒爽英姿，受到当地民众、华侨华人、中资机构与企业人员的热烈欢迎。

　　墨西哥观众伊丽莎白·戈麦斯看完阅兵式后告诉记者：“中国军人们精神饱满，动作整齐，力量感十足，令人印象深刻。”

　　中国驻墨西哥大使张润看望代表团时表示，今年是中墨建立全面战略伙伴关系10周年，代表团此次参加墨庆典阅兵式，向墨方及各国代表展现中国人民解放军风采，体现中方对发展中墨关系的高度重视，增进两军传统友谊，为促进中墨全面战略伙伴关系作出贡献。

　　这次阅兵式共邀请19个外国代表团参加。中国人民解放军仪仗队之前也曾受邀参加墨西哥阅兵活动。

(责编：刘叶婷、崔越)

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