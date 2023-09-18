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“普洱景迈山古茶林文化景观”申遗成功

2023年09月18日08:27 | 来源：新华网
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　　新华社利雅得9月17日电（记者胡冠　王海洲）中国“普洱景迈山古茶林文化景观”项目17日在沙特利雅得举行的第45届世界遗产大会上通过审议，列入《世界遗产名录》，成为中国第57项世界遗产。

　　景迈山古茶林（无人机照片，8月30日摄）。新华社记者 李贺 摄

　　“普洱景迈山古茶林文化景观”位于云南省普洱市澜沧拉祜族自治县。公元10世纪，布朗族先民迁徙至景迈山，发现和认识野生茶树，利用森林生态系统，与后续来到的傣族等各族一起，探索出“林下茶”种植技术，历经千年的保护与发展，形成这一林茶共生、人地和谐的独特文化景观。“普洱景迈山古茶林文化景观”是保存完整、内涵丰富的人工栽培古茶林典型代表，由5片古茶林、9个古村寨以及3片分隔防护林共同构成，至今仍保持着蓬勃生命力，是中国农耕文明的智慧结晶，也是人与自然良性互动和可持续发展的典范。

　　景迈山大平掌古茶林一景（无人机照片，9月14日摄）。新华社记者 胡超 摄

　　第45届世界遗产大会17日的会议决定认为，“普洱景迈山古茶林文化景观”符合世界遗产标准，这一独特的古茶林保护管理体系充分尊重当地气候条件、地形特征和动植物种群，实现了对文化和生物多样性的保护以及自然资源的可持续利用，展现了山地环境下布朗族、傣族等世居民族人民对自然资源互补性利用的独创传统。遗产构成要素中的村寨与传统民居建筑在选址、格局和建筑风格方面，也体现了对生态环境的认识和利用。

　　被山林与茶园环绕的景迈山翁基古寨一景（无人机照片，9月17日摄）。新华社记者 胡超 摄

　　“‘普洱景迈山古茶林文化景观’填补了《世界遗产名录》中‘茶’主题项目的空白，生动展现了中国茶文化的悠久历史和杰出成就，彰显了中国在世界茶叶起源、种植、贸易和茶文化传播领域的主导地位。这个项目也是‘活态’文化遗产保护的‘中国案例’。”文化和旅游部副部长、国家文物局局长李群在会议现场说。

　　在景迈大寨古茶林入口处矗立有“景迈山古茶林”字样的标识（8月29日摄）。新华社记者 李贺 摄

　　李群说：“中国将在加强规划、应对气候变化、鼓励村民参与、规范旅游发展等方面持续发力，确保‘普洱景迈山古茶林文化景观’突出普遍价值永续传承，并进一步加强国际交流与合作，在世界文化遗产保护传承中承担更多责任，为推动各国文明交流互鉴、共同构建人类命运共同体贡献力量。”

　　4月19日，当地村民在景迈大寨古茶林采摘春茶。新华社发（卢磊 摄）

(责编：刘叶婷、崔越)

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