新华社哈瓦那9月16日电 （国际观察）哈瓦那峰会发出发展中国家团结合作强音

新华社记者朱婉君

为期两天的“77国集团和中国”峰会16日在哈瓦那闭幕。峰会聚焦推动全球南方国家协调合作应对当前挑战，呼吁全面改革国际金融结构，构建更包容、协调的全球经济治理格局。

分析人士指出，“77国集团和中国”是发展中国家联合自强、协调应对挑战的重要平台。中国作为发展中国家大家庭一员，始终致力于推动和践行南南合作。中国理念和行动得到广大发展中国家的高度评价，为全球南方实现共同发展注入动力。

2023年8月5日，在巴布亚新几内亚中央省的一个村庄里，第12批援巴新中国医疗队副队长、新生儿科副主任医师刘振球为当地婴儿听诊检查。从2002年起，中国连续向巴新派出12批医疗队，为提高巴新医疗卫生水平、促进中巴新友好作出积极贡献。新华社发（第12批援巴新中国医疗队供图）

团结合作共谋发展

此次峰会由“77国集团和中国”轮值主席国古巴举办，31个国家的国家元首或政府首脑、多名国际和区域组织负责人及116个国家的高级别代表团参加本次峰会。与会各国代表共同关注发展中国家面临的挑战，一致认为发展中国家应当加强团结合作，共谋发展出路。

峰会通过的《哈瓦那宣言》指出，当前不公正的国际经济秩序带来的挑战，给发展中国家造成严重冲击。宣言呼吁提升发展中国家在全球决策机构中的代表性，推动构建更包容、协调的全球经济治理格局。

巴西外交部负责多边事务的副部长卡洛斯·马尔西奥认为，此次峰会有助于发展中国家在全球广泛领域增强谈判能力和发言权。

77国集团成立于1964年，是由发展中国家组成的政府间国际组织，旨在加强团结合作以加速发展中国家经济社会发展进程。中国一贯支持该组织正义主张和合理要求。20世纪90年代以来，中国同77国集团通过“77国集团和中国”机制开展协调与合作。

南非约翰内斯堡大学非洲－中国研究中心主任戴维·蒙亚埃认为，在西方主导的国际平台上，非洲和更广泛的全球南方的利益没有得到适当的考虑。印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺指出，全球权力长期集中在霸权国家手中，发展中国家被边缘化，西方国家对支持发展中国家发展经常说得多、做得少，这就是为什么发展中国家需要加强合作。

古巴国际政策研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多说，中国始终在互相尊重、互不干涉、互利共赢的基础上与其他发展中国家团结合作。中国积极维护发展中国家利益，带动全球南方国家提升在国际事务中的代表性，推动建立更加公平公正的国际秩序。智利圣地亚哥大学学者玛塞拉·贝拉表示，在单边主义、霸权主义依然横行的当今世界，中国为发展中国家在国际场合表达诉求、提高话语权提供了支持。

赞比亚鲁西瓦西湖畔的少年儿童欢迎坦赞铁路的列车通到他们的家乡（1976年摄）。上世纪六七十年代，数万名中国专家、铁路工人奔赴非洲，同坦桑尼亚和赞比亚人民携手并肩，修筑了贯通东部和中南部非洲的坦赞铁路。坦赞铁路的建成，极大鼓舞了非洲人民，为各国民族独立与解放事业发挥了重要作用，被誉为非洲的“友谊之路”和“自由之路”。新华社发

纳入中国理念主张

此次峰会的成果文件《哈瓦那宣言》纳入了多项中国理念和主张。宣言指出，有关各方应在共商、共建、共享基础上致力于实现全球发展和共赢合作，推动构建人类命运共同体。

古巴国家主席迪亚斯-卡内尔在开幕式致辞中指出，中国国家主席习近平提出的全球发展倡议具有重要意义和价值，这一包容性倡议顺应了建立新的公平公正国际秩序的时代潮流。

对于此次峰会上备受关注的中国理念，多国专家给予高度评价。古巴国际政策研究中心主任何塞·卡瓦尼亚斯指出，中国提出的“一带一路”倡议、全球发展倡议等与广大发展中国家的发展战略相契合，有助推动各国发展繁荣。

埃及开罗大学政治学客座教授贾迈勒·扎希尔说，中国提出的构建人类命运共同体理念和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，都是在兼顾各国诉求和利益的基础上，在互利共赢的大框架下推动国际合作。

苏尔约诺认为，对发展中国家而言，发展是核心议题，中国提出的全球发展倡议契合发展中国家重要关切，有助于拉近发展中国家之间的距离，助力发展中国家发展。全球发展倡议立足于发展中国家的发展现实和长远目标，以人为本，为发展中国家解决发展问题提供新路径。

中国行动广受赞誉

此次峰会上，非洲联盟轮值主席、科摩罗总统阿苏马尼、委内瑞拉总统马杜罗、尼加拉瓜总统奥尔特加等与会领导人在讲话中均表达了对中国以行动支持南南合作的称赞和感谢。

中国向160多个国家提供发展援助，同150多个国家携手共建“一带一路”，同100多个国家和国际组织共同推进全球发展倡议合作。此外，中国已成立全球发展和南南合作基金，并将推出专项资金专门用于落实全球发展倡议，为发展中国家克服困难挑战、实现共同发展作出新贡献。

2022年11月5日，第五届虹桥国际经济论坛“践行全球发展倡议 建设世界一流企业”分论坛在上海举行。新华社记者王翔摄

古巴外交部多边事务和国际法司司长鲁道夫·贝尼特斯表示，中国倡导将发展问题置于国际议程的核心位置，乐于同其他南方国家分享发展经验，因此得到发展中国家的广泛支持。

扎希尔以埃及与中国的合作举例说，苏伊士运河经济区是埃中在工业和经济领域合作的一个好案例，这类合作将鼓励对非洲国家的投资。中国是向埃及等非洲国家提供技术援助的好榜样，苏伊士运河经济区是其他非洲和阿拉伯国家可借鉴的成功范例。

苏尔约诺指出，中国长期以来向发展中国家特别是不发达国家提供帮助，向许多国家传授杂交水稻技术，培养大量农业人才，确保这些国家有足够的粮食生产能力养活本国人民。中国将南南合作援助基金整合升级为全球发展和南南合作基金，并增加了基金规模，这将进一步促进中国与发展中国家的合作。相比于一些西方国家，中国与发展中国家合作时不附加政治条件，因此与中国的合作受到发展中国家欢迎。（参与记者：余谦梁、郑世波、姚兵、沈丹琳、卞卓丹、鲁向明）

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