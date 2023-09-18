新华社瓦莱塔9月17日电（记者陈文仙 连漪）当地时间9月17日，马耳他总统维拉在总统府会见中共中央政治局委员、中央外办主任王毅。

王毅转达了习近平主席对维拉总统的亲切问候，感谢维拉长期以来为促进两国友好所作贡献。王毅表示，得益于两国元首的战略指引，中马关系持续健康稳定发展。两国相互尊重、平等相待，相互帮助、共同发展，已成为国与国关系的典范。中方赞赏马方恪守一个中国原则，客观友善看待中国发展，理解支持中方正当主张。愿同马方一道，继续坚定相互支持，深化互利合作，携手开启中马关系更加美好的下一个50年。

王毅感谢马耳他为中美战略沟通提供便利，表示此次中美双方围绕如何稳定两国关系，有效管控分歧，探索互利合作，为应对全球性挑战承担中美各自应尽国际责任等进行了长时间沟通，会晤是全面、深入和有益的。

维拉请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，表示马中建交50多年来，中国始终对马耳他充分尊重、平等相待，两国相互支持、相互配合，双边关系保持良好发展势头，各领域合作成效显著。马方坚定奉行一个中国政策，期待同中国深化务实合作，推动两国关系实现更大发展。马方钦佩中国发展成就，赞赏中方开展积极外交，维护促进和平，愿加强同中方在国际和地区事务中的沟通协调。欢迎中美此次在马耳他举行会晤，为世界带来利好。

王毅表示，中方支持马方担任联合国安理会非常任理事国，欢迎马方继续为国际和地区热点问题发挥独特作用。

访马期间，王毅还会见了马耳他外长博奇。

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