人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

王毅会见马耳他外长博奇

2023年09月18日06:34 | 来源：新华社
小字号

新华社瓦莱塔9月17日电（记者陈文仙 连漪）当地时间9月16日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在瓦莱塔会见马耳他外长博奇。

王毅说，中马始终相互尊重、平等相待，树立了大小国家友好合作的典范。两国政治互信牢固，民意基础深厚，双边关系保持健康稳定发展势头。中方赞赏马方多次重申坚定奉行一个中国政策。作为朋友和伙伴，中方同样坚定支持马耳他维护自身正当权益。我们欢迎马耳他担任2023至2024年度联合国安理会非常任理事国，愿加强多边协作，共同维护以联合国为核心的国际体系，捍卫国际公平正义。

王毅表示，中欧合作大于分歧，是伙伴而不是对手，双方完全可以相互欣赏、相互借鉴。中方一贯支持欧盟战略自主，支持欧洲一体化进程。中欧建立全面战略伙伴关系20年来，合作领域和深度不断拓展。双方应继续秉持开放态度，坚定支持自由贸易，摒弃保护主义，实现中欧合作1+1大于2积极效应。希望马耳他继续为中欧关系发展发挥积极作用。

博奇表示，马中关系强劲持久。马耳他珍视马中友谊，始终恪守一个中国原则，这一立场坚定清晰。马方期待赴华出席上海进博会，抓住中国市场和发展机遇，进一步拓展马中合作。马方赞同欧中是伙伴而不是对手，愿共同促进欧中合作，携手应对全球挑战。

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部