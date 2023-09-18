新华社瓦莱塔9月17日电（记者陈文仙 连漪）当地时间9月16日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在瓦莱塔会见马耳他外长博奇。

王毅说，中马始终相互尊重、平等相待，树立了大小国家友好合作的典范。两国政治互信牢固，民意基础深厚，双边关系保持健康稳定发展势头。中方赞赏马方多次重申坚定奉行一个中国政策。作为朋友和伙伴，中方同样坚定支持马耳他维护自身正当权益。我们欢迎马耳他担任2023至2024年度联合国安理会非常任理事国，愿加强多边协作，共同维护以联合国为核心的国际体系，捍卫国际公平正义。

王毅表示，中欧合作大于分歧，是伙伴而不是对手，双方完全可以相互欣赏、相互借鉴。中方一贯支持欧盟战略自主，支持欧洲一体化进程。中欧建立全面战略伙伴关系20年来，合作领域和深度不断拓展。双方应继续秉持开放态度，坚定支持自由贸易，摒弃保护主义，实现中欧合作1+1大于2积极效应。希望马耳他继续为中欧关系发展发挥积极作用。

博奇表示，马中关系强劲持久。马耳他珍视马中友谊，始终恪守一个中国原则，这一立场坚定清晰。马方期待赴华出席上海进博会，抓住中国市场和发展机遇，进一步拓展马中合作。马方赞同欧中是伙伴而不是对手，愿共同促进欧中合作，携手应对全球挑战。

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