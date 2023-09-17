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“77国集团和中国”峰会通过《哈瓦那宣言》

2023年09月17日18:08 | 来源：新华社
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新华社哈瓦那9月16日电（记者朱婉君）为期两天的“77国集团和中国”峰会16日在古巴首都哈瓦那闭幕。峰会通过《哈瓦那宣言》，呼吁全面改革国际金融结构，构建更包容、协调的全球经济治理格局。

宣言说，当前不公正的国际经济秩序带来的挑战，给发展中国家造成严重冲击。国际金融结构亟需改革，发展中国家应加强团结合作，提升在全球决策机构中的代表性。宣言指出，有关各方应在共商、共建、共享基础上致力于实现全球发展和共赢合作，推动构建人类命运共同体。

围绕本次峰会的主题——“当前发展面临的挑战：科学、技术和创新的作用”，宣言指出，科技和创新对推动发展中国家可持续发展具有重要意义，要加强南北合作、南南合作，提高发展中国家获取科技的机会和发展科技的能力，建立一个开放、公平、包容、非歧视的科技发展环境。宣言将9月16日定为“南方国家科学、技术和创新日”。

宣言反对对发展中国家实施单方面制裁。多国与会人士在峰会一般性辩论中敦促美国结束对古巴、委内瑞拉等国的非法制裁，呼吁发展中国家团结争取发展权益。

此外，峰会通过一项单独声明，同意墨西哥重新加入“77国集团和中国”机制。

本次峰会由“77国集团和中国”轮值主席国古巴举办。31个国家的国家元首或政府首脑、多名国际和区域组织负责人及116个国家的高级别代表团参加本次峰会。

77国集团成立于1964年，是由发展中国家组成的政府间国际组织，旨在加强团结合作以加快发展中国家经济社会发展进程。中国一贯支持该组织正义主张和合理要求。自20世纪90年代以来，中国同77国集团关系在原有基础上有了较大发展，通过“77国集团和中国”这一机制开展协调与合作。

(责编：王静、白宇)

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