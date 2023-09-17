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白俄罗斯留学生苏小小：中文为我打开了更大的世界 

熊旭 邓洁 皇甫万里 朱虹 王震
2023年09月17日15:36 | 来源：人民网-国际频道
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小小的个头、亮亮的眼睛，讲起话来露出甜美的笑容。眼前的苏小小一开口更是让人惊艳，因为她可以在俄语、中文之间切换自如，无论是人文历史还是自然科学，她都能翻译得很不错。

苏小小本名叶卡捷琳娜·卡里加耶娃（Ekaterina Kaligaeva)，出生在白俄罗斯明斯克的一个外交和语言文学之家，父母都精通外语。上初中的时候，在父母鼓励下，苏小小选择了学习中文。一转眼，中文学习已经伴随苏小小整整10年。

这些年来，中文陪伴着苏小小从白俄罗斯来到中国，求学、生活、开启各样的职业探索，她说：“是中文为我打开了更大的世界！”

与中文结缘、与中国情深

在父母的启蒙下，苏小小从初中就开始学习中文。2015年，她代表白俄罗斯来到北京参加孔子学院夏令营。那年夏天和中国的初次相遇，给18岁的苏小小留下了深刻的印象。经历各种参观学习后，她更是对中文以及中国的文化产生了浓厚的兴趣。

因为在高中时，苏小小就参加了大学生组的“汉语桥”比赛，并取得了优异成绩，收获了一笔奖学金。这也帮助她成功通过了中国大使馆孔子学院的项目申请，正式开启了她的中国求学之旅。在清华大学，苏小小也实现了自己的第一个梦想，学习了新闻专业。高中时，她曾梦想成为一名记者，后来渐渐发现，主持人这一职业更适合性格外向的自己。

“我作为一名外籍留学生，初入北京时，的确有些迷茫。刚入学的那段时期，内心负担是比较重的。我个人的中文基础并没有这么扎实。在清华大学，我在完善自己的中文基础的同时，还需要进修多门课程，学业压力也是比较大的。因为在课程方面，我需要修新闻相关的专业课程，还需要修例如高等数学、语文、英语等的必修课和一些俄语授课的课程。”苏小小说。

刚到北京这座陌生的城市时，有很强烈的思乡之情，苏小小不得不通过与爸妈的手机视频聊天来排解，甚至会睡前独自哭泣。“18岁的我，对北京这座国际大都市，感到既陌生又好奇。从初入北京时的孤独感到四年后，北京成为了我的第二个家，不得不说，很感谢清华的同学和老师们，指导我的同时也给予我很多温暖。他们是我人生的导师，也是我的挚友。北京这座城，充满着我的回忆，见证了我的成长。”

如今，苏小小继续在北京大学攻读中国学硕士，她激动地说，自己的理想是毕业了能够做中文和俄文的主持人，或者去大使馆工作，致力于促进两国文化交流与融合。

感受中国魅力、传递两国情谊

在中国读书期间，随着名气越来越大，苏小小也做起了短视频博主，她时常在社交媒体上分享语言文化知识和在中国的所见所闻，用年轻人更喜爱的方式讲述白俄罗斯与中国的故事。

“我有很多朋友在世界各个国家留学，但只有中国的学校会带我们去了解中国。比如说我在今年五月份去的甘肃，北京大学给我们组织一个叫‘知行中国，相约甘肃’的活动，我们花了六天时间走了甘肃的各个地方，了解了河西走廊以及它在‘一带一路’上发挥的作用。我就觉得非常的奇妙啊，因为我可以旅游，也可以学习，同时可以跟着学校的老师和同学们学习中国，了解中国，知行中国。”讲起这段游学经历，苏小小仍然很怀念，这一路她再一次感受到了中国西北的独特魅力和中国人的热情。

“我目前知道只有中国会给自己的学生提供这样的平台，去看一看国家的每一个地方，尝尝它的每一种美食，实现真正的游学。更重要的是，中国是我第二个家。过去几年虽然没能回家，但是到了春节，导师会拉着我和在学校的几个同学去他家里包饺子，看春晚，非常的热闹。”苏小小开心地说，这一切让她觉得很亲切，给她一种归属感，给她家的感觉。“一开始，我得网购刀叉，现在不仅熟练使用筷子，还对南北菜系都略有了解。”

2023年，是“一带一路”倡议提出十周年。苏小小说，十年来作为一个留学生，她感受颇深。

“作为一个白俄罗斯的留学生，我们来到中国有了更多非常好的政策，无论是两个国家之前的创业项目、留学项目、经济项目都非常多。我这次回到家乡明斯克，发现我有更多的朋友、学校的毕业生在中国企业工作，有机会到中国出差，来中国学习；同样‘一带一路’也让很多中国的留学生到白俄罗斯参加两国学校的合作项目，这些项目都是有各类奖学金支持的。”苏小小说，让她印象最深刻的是，2021年12月她主持了中白建交30周年的中白青年故事会。“通过这个故事会，很多白俄罗斯和中国青年分享了自己的两国故事，通过这样的平台又促进了两国之间的友谊。这样的重要时刻，还有很多很多。”

如今，中白经贸合作、文化交流不断加深。在学习中文之余，苏小小也积极向中国的朋友们推荐白俄罗斯的优质产品，奶粉、巧克力、肉制品等等。“作为青年，应当在自己的领域发挥所长，我相信两国青年都能在‘一带一路’框架内有非常大的发挥空间。更重要的是，青年成为两国文化、经济的沟通桥梁，能让两国人民之间更加互通和有爱、友谊长存。”

(责编：艾雯、杨牧)

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