人民网布鲁塞尔9月17日电 （记者牛瑞飞）9月16日，2023年中国国际广电产业交流会在阿姆斯特丹成功举办。国家广播电视总局副局长朱咏雷在致辞中表示，广播电视和网络视听是促进人文交流、增进民心相通的重要桥梁纽带，也是数字变革时代信息网络新技术、新业态创新应用的前沿领域。今年是中国和欧盟建立全面战略伙伴关系20周年。希望中欧广电视听机构强化技术引领、深化内容合作、加强交流互鉴，携手促进中欧视听产业务实合作，以技术赋能推动双方媒体行业高质量发展。

交流会现场。中国广播电视国际经济技术合作总公司供图

在主题演讲环节，中国工程院院士丁文华分析了发展超高清产业链需要协同的各环节，结合中国在元宇宙领域的重点布局方向，针对VR和AR产业发展分别提出建议。科幻剧《三体》视觉、动画导演陆贝珂从影视特效和动画片创作角度介绍了中国视觉特效创新方案和技术前景。世界超高清视频产业联盟（UWA）秘书长张文刚和探索者（The Explorers）联合创始人兼首席执行官奥利弗·奇亚博多（Olivier Chiabodo）先后发言，分别从“技术标准与产业生态建设”和“超高清内容生产”等角度发表演讲，介绍了其在超高清领域的技术创新和应用探索，以及未来在中国超高清视频产业中的发展方向。索贝、锐马视讯等中国广电技术企业代表深入剖析了广电媒体在新时代背景下的综合制播解决方案，用丰富的海外实践案例介绍了中国广电企业的创新成果，展示了中国广电技术产业的国际竞争力。国际广播-媒体技术贸易协会（IABM）代表就亚太地区尤其是中国在媒体技术方面的发展状况作简要分析报告，用数据和案例表达出对未来中国广电产业发展的信心，肯定了中国企业产品和技术在国际广电产业中的重要贡献。

交流会上还举行了星光集团出口德国转播车的交接仪式。

本次交流会以“影视媒体技术的中国解决方案”为主题，由国务院新闻办公室对外推广局、国家广播电视总局国际合作司指导举办，中国广播电视国际经济技术合作总公司执行承办，旨在通过主题演讲、成果展示，商务洽谈等方式，展示中国广电技术产业的发展成果和创新理念，促进中欧视听交流。

(责编：艾雯、常红)