中新社北京9月16日电 题：拓合作、释红利 “一带一路”壮大“丝路电商”

作者 王梦瑶

“我们一直有一个梦想，就是建立属于自己的企业。”2020年，来自巴基斯坦的纺织品设计师阿齐兹·乌尔·雷曼和他的妻子萨迪亚·阿齐兹成立阿丹企业，推出了原创婴儿服装品牌，梦想从此照进现实。

短短三年内，阿丹企业创造了100万巴基斯坦卢比的业务收入增长。雷曼在接受中新社采访时说，得益于来自阿里巴巴国际站的生意，他们的业务收入已突破300万巴基斯坦卢比大关。“在平台上有完整的在线业务解决方案，能接触到真正有价值的客户。”

政策礼包促“丝路电商”发展

过去十年，中国不断拿出跨境电商政策礼包，各大企业也投身其中，跨境电商在共建“一带一路”倡议下快速崛起，不断拓展合作布局，成为高质量共建“一带一路”的金名片，收获“丝路电商”的美誉。阿丹企业也搭上这趟“顺风车”，享受到实实在在的订单红利。

去年9月，拼多多启动多多出海扶持计划，助力中国制造业直连海外消费者。截至目前，拼多多的跨境电商项目深入广东、浙江、山东、安徽等地的百余个制造业产业带，推动优质制造产品进入北美洲、大洋洲、欧洲、亚洲等地区，其中就包括韩国、新西兰等共建“一带一路”国家。

京东集团CEO许冉也于近日透露，集团正在推进供应链基础设施从全国网络到全球网络布局，而印度尼西亚将成为京东全球供应链网络的重要节点之一，也会成为重点投资和拓展的市场。

欧佩克机械设备有限公司总经理徐镜钱是一名“60后”义乌商人，完整经历了义乌从传统外贸向数字化转型的全过程。2019年，他开始自学跨境电商，仅用一年多时间，销售额就达6000万元人民币。目前公司客户已遍及北美洲、欧洲、东南亚等地。“今年一季度我们的销售额达900多万美元，共建‘一带一路’国家占到70%。”

上海社会科学院应用经济研究所副研究员蒋媛媛指出，“一带一路”倡议实施后，中国与世界各国的跨境电商活动更为活跃。中小企业可通过跨境B2C和B2B两种渠道进入共建“一带一路”国家市场。

同时，跨境电商平台通过提供一站式营销、交易、支付结算、通关、退税、物流、金融等服务，打造数字化外贸综合服务体系，大大降低了中小企业的国际市场拓展成本与风险。

正是这些大大小小的企业在国际商贸领域织就了一条“网上丝绸之路”，尽管全球经济波动加大，但中国与共建“一带一路”国家的经贸往来日益紧密。

中国海关总署最新数据显示，今年前8个月，在中国进出口总值同比微降的情况下，中国对共建“一带一路”国家合计进出口12.62万亿元人民币，增长3.6%。与之对应的是，中国与共建“一带一路”国家的跨境电商结算额与成交量都双双实现显著成长。

拓展“新渠道”和“新引擎”

“丝路电商”正成为拓展多双边经贸合作的新渠道和新引擎。据中国商务部消息，中国积极拓展和深化“丝路电商”国际合作，已与29个国家建立双边电子商务合作机制。

联合国国际贸易中心副执行主任多萝西·腾博表示，最近几年，中国与共建“一带一路”国家的贸易合作达到前所未有的水平。越来越广的连接和更频繁的经贸往来，支持了中国“一带一路”倡议不断向纵深推进。简化跨境贸易手续，降低贸易成本，有力促进了共建“一带一路”国家的经济社会发展，并在服务领域吸引来更多的投资。

博鳌亚洲论坛原秘书长、全球跨境电商大会主席龙永图直言，中国跨境电商的潜力和优势还未完全释放。中国服务贸易仍存薄弱短板，而跨境电商在过去几年延伸到了很多重要的服务部门，比如跨境支付、跨境物流、跨境法律服务等。

“希望能够进一步加强跨境电商在促进我国国际服务贸易方面发挥的作用。”龙永图说，这些年来，跨境电商已成为推动全球经济化的一个重要力量。中国跨境电商的成功经验，值得全球其他国家和地区借鉴。(完)

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