美国汽车工人与通用、福特和斯泰兰蒂斯三家汽车制造商的合同已在当地时间9月14日到期，因双方协商没有达成一致，从当地时间15日凌晨开始，美国汽车工人联合会的约12700名工人开始罢工。

由于汽车制造业在美国经济中占据着举足轻重的地位，有媒体和业内人士分析，如果罢工持续、规模扩大，美国汽车产业乃至美国整体经济都将遭受不小的冲击。

美国汽车预测咨询公司的预测员萨姆·菲奥拉尼认为，如果劳资谈判没有朝着汽车工人联合会的预期发展，美国汽车工人联合会将在未来几周内发起更大规模的罢工。预测显示，如罢工持续发展，仅斯泰兰蒂斯旗下吉普汽车公司的托莱多工厂，关闭一周造成的损失可能就高达3.8亿美元。

工人罢工、工厂减产将导致上游的供应链出现混乱。一家为汽车行业提供零部件的供应商向美国全国公共广播电台透露，罢工规模扩大将导致该公司营收缩水20%，一些对汽车行业依赖程度更大的供应商则面临着更大的经营甚至破产风险。

与此同时，汽车工人罢工将直接导致短期内汽车产量减少。即便有美国汽车销售商已针对罢工提前扩大库存，但如果罢工持续时间过长，美国汽车销售均价势必会水涨船高，消费者购车热情下降，美国车市恐将惨跌。

就美国整体经济而言，汽车行业分析师加勒特·纳尔逊此前预测，汽车制造业在美国制造业中占比较重，罢工扩大势必会影响今年三季度美国经济增速，四季度受到的负面影响则会更大。美国全国公共广播电台称，如汽车工人联合会约15万名会员全员持续罢工六周，美国四季度GDP将下滑0.2%。

媒体商业编辑 认证财务规划师 罗德·梅洛尼：罢工将很快产生涟漪效应。罢工的工厂关门会带动其他工厂关门。随着罢工越来越久，更多的工厂会关门。

汽车行业专家 劳伦·菲克斯：有些人是会为罢工付出代价的，可能是作为消费者的你。而且持续罢工是会影响经济的，你将看到经济层面产生巨大的负面影响。那些受负面影响的不同层级的供应商、受负面影响的二级、三级供应商会影响经济，受负面影响的就业和销售都会影响经济。

来源：央视新闻客户端

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