3月14日，在泰国大城府大城技术学院鲁班工坊铁院中心，学生在高铁运营沙盘教学区学习。新华社记者 王腾 摄

新华社天津9月17日电 题：鲁班工坊为“一带一路”共建国家培育青年技能人才

新华社记者李鲲、张宇琪、王晖

近日，一场跨越中泰两国的职业技术实训教学在元宇宙中顺利完成。

中国天津渤海职业技术学院学生张贵飞与梁崇霞，和泰国大城技术学院学生帕努维·布金与瓦尤·庞萨特，同时戴上VR头盔，在元宇宙中共同完成了“汽车零部件拆装”等技能操作的实训课程。

两地教师及学生通过大屏幕同步观看了这场跨国元宇宙教学活动——他们之所以“相遇”，源于这两所技术学院共同建设了泰国鲁班工坊。

鲁班工坊是在中国教育部指导下、天津市原创并率先主导推动实施的职业教育国际品牌，采取学历教育与职业培训相结合的方式，用中国标准培训当地教师，再由当地教师教授学生，在认同的基础上，将中国职业教育优秀成果与其他国家分享。

2016年3月，全球第一家鲁班工坊——泰国鲁班工坊建成运行。天津渤海职业技术学院为其提供了优秀师资、先进教学设备和优厚的赴华深造奖学金，使合作方泰国大城技术学院无论在硬件设备、课程设置、教学水平，还是教学成果方面都成为当地职业技术院校中的“佼佼者”。

3月14日，在泰国大城府大城技术学院鲁班工坊，教师（右一）给学生上课。新华社记者 王腾 摄

泰国教育部职业教育委员会秘书长塔努·沃金达说，泰国鲁班工坊的开设，顺应了泰国工业和运输领域对高素质人才的需求，为泰国职业院校的对外合作树立了典范。

7年多来，天津已在20个国家建成21个鲁班工坊，形成贯通“中高本硕”的国际技术技能人才培养系统，超过3000人在合作国家接受学历教育，超过一万人参加培训，14个国际化专业教学标准纳入合作国国民教育体系，为“一带一路”共建国家培养了许多青年技能人才。

2023年6月，在巴基斯坦鲁班工坊农机培训海外实训基地——巴基斯坦木尔坦MNS农业大学鲁班工坊专用田地，鲁班工坊的学生操作着农机培训实训设备“中国自走式玉米收获机”展示田间作业，玉米摘穗、苞叶脱皮、提升排杂、秸秆还田……一系列操作非常流畅。

自2018年7月巴基斯坦鲁班工坊启动运营以来，中国合作方天津现代职业技术学院持续推进其运营和建设，该鲁班工坊课程已纳入巴基斯坦旁遮普省职业培训课程体系。

天津现代职业技术学院党委书记康宁说，“田间教学既展现了中国农机的新技术、新装备、新成果，也助力了巴基斯坦当地农业机械化推广和产业转型升级，推动中巴农机科技研发、应用推广和交流合作。下一步，巴基斯坦鲁班工坊农机培训项目还将逐步扩展农机制造智能化、操作无人化等课程内容。”

2018年12月5日，在两国领导人见证下，由天津机电职业技术学院和葡萄牙塞图巴尔理工学院共建的葡萄牙鲁班工坊正式签约启运，共同培养电气自动化和工业机器人两个专业的人才。

3月14日，在泰国大城府大城技术学院鲁班工坊，学生在课堂上操作自动化生产线安装调试系统。新华社记者 王腾 摄

在不少天津教师看来，中方侧重设备实操安装，而葡方侧重系统调试。于是，鲁班工坊搭台，中方提供现代电气控制系统、工业机器人与智能视觉系统等10多套装备，使中葡在先进技术的教育合作上硬件、软件互补。

“在这里，我不仅学会了使用各种机器人、视觉设备等，还开发了一个工业通信研究项目。”塞图巴尔理工学院学生亚历山大·热拉尔多在葡萄牙鲁班工坊学习实训3年多来收获颇丰。

9月16日，中华人民共和国第二届职业技能大赛在天津开幕，主题是“技能成才、技能报国”，世界技能组织代表及多国官员赴津观看比赛。

“作为中国规格最高、项目最多、规模最大、水平最高、影响最广的综合性国家职业技能赛事，这场大赛将展示新时代中国职业技能的风采风貌，并以鲁班工坊为媒，向外弘扬中国工匠精神，助力合作国提升职业技能教育体系。”第二届全国技能大赛执委会综合协调部副部长、天津市人力资源和社会保障局职业能力建设处处长吴立国说。

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