新华社英国剑桥9月15日电（记者杜鹃）第九届剑桥徐志摩诗歌艺术节15日在英国剑桥大学国王学院开幕。近百名来自多个国家和地区的诗人、艺术家和学者相聚于中国诗人徐志摩《再别康桥》笔下的康河畔，参加诗歌朗诵、新书研讨等交流活动。

本届艺术节由英国“保护濒临消失的世界基金会”和“剑桥大学国王学院瑞弗斯文化遗产保护计划”联合主办。剑桥大学国王学院院长迈克尔·普罗克特在贺信中说，徐志摩是杰出的中国诗人，“在徐志摩曾生活、学习的学院纪念他的成就再合适不过”。

本届艺术节的主题为“和谐”。徐志摩诗歌艺术节主席、剑桥大学社会人类学教授艾伦·麦克法兰在为诗歌艺术节所写的序言中说，“和谐”是中华文明一大重要理念和价值观。他用音乐作比喻，诠释了自己对“和谐”的理解，即在交响乐中，钢琴和小提琴会发挥不同作用，但“各种乐器不会彼此重叠、破坏或相互抑制”。

英国知名汉学家弗朗西丝·伍德告诉新华社记者，她多次受邀参加徐志摩诗歌艺术节，这里为文化界人士提供了理想的交流平台。英国皇家水彩画学会前任主席戴维·帕斯凯特说，他每次前来参加诗歌艺术节，都会发现新意。首次参加徐志摩诗歌艺术节的知名美术指导、视觉艺术家叶锦添则表示，这是促进文化界人士交流的高规格平台。

中国驻伦敦旅游办事处主任薛伶对新华社记者表示，剑桥大学国王学院激发了徐志摩的创作灵感，留下了永恒的经典诗篇。徐志摩诗歌艺术节是中英两国沟通的一个桥梁，为人们提供了东西方文化交融的和谐体验。

第一届剑桥徐志摩诗歌艺术节于2015年举办。据主办方介绍，今年艺术节为期6周，将开展一系列丰富多彩的创意活动，旨在促进文化界人士分享、汲取灵感以及加强对话。

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