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中国驻俄大使：彻底化解乌克兰危机必须正本清源、标本兼治

2023年09月17日08:59 | 来源：新华网
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新华社莫斯科9月16日电（记者耿鹏宇）中国驻俄罗斯大使张汉晖15日在莫斯科出席“乌克兰危机调解与人道主义倡议”大使级圆桌会并发言时表示，彻底化解乌克兰危机必须正本清源、标本兼治。

“乌克兰危机调解与人道主义倡议”大使级圆桌会由俄罗斯外交学院主办，俄外长拉夫罗夫、副外长加卢津及30余国驻俄使节与会。张汉晖应邀出席会议并发言。张汉晖表示，乌克兰危机有着复杂的历史经纬和现实原因，要彻底化解危机，必须正本清源、标本兼治。各方应坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，推动构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。

张汉晖强调，习近平主席鲜明地提出“四个应该”“四个共同”和“三点思考”，这是中方关于政治解决乌克兰危机的根本遵循。中方立场的核心思想是四个字：劝和促谈。中方一直为政治解决危机采取实际行动。乌克兰危机全面升级以来，习近平主席同包括俄罗斯在内的各国领导人举行会晤或通话，进行深入沟通。习近平主席强调对话谈判是唯一可行出路，希望各方共同为危机的政治解决积累有利条件。

张汉晖指出，当前乌克兰危机仍处在紧要关头。只要是有利于缓和局势、推动谈判的事，中方都愿意去做。中方将践行习近平主席提出的全球安全倡议、全球发展倡议和全球文明倡议，始终坚定站在和平一边，站在对话一边，站在历史正确一边。中方呼吁有关各方保持理性克制，避免危机升级扩大，共同管控危机外溢影响，防止出现更大规模人道主义危机。中方愿为实现危机降温乃至彻底解决发挥建设性作用。

在圆桌会上，俄方高度评价包括中方在内的国际社会所做的斡旋和人道努力，赞赏有关方面推动乌克兰危机真正、全面、持久和公正解决的真诚愿望。

与会各方均表示愿就乌克兰问题继续保持对话。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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