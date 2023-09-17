新华社比什凯克9月16日电（记者关建武 努尔然）“健康快车吉尔吉斯斯坦光明行”16日在吉首都比什凯克正式启动。

上海合作组织睦邻友好合作委员会副主席崔丽、中国驻吉尔吉斯斯坦大使杜德文、吉卫生部副部长詹加济耶夫、患者代表以及中吉医护人员共同出席启动仪式。

崔丽在致辞中说，此次“健康快车光明行”是中方践行承诺的行动，得到中吉双方卫生部门和有关医疗机构大力支持。相信通过双方专家密切合作，将为更多白内障患者带来光明，为两国人民健康福祉作出更大贡献。上合组织睦委会愿同各国合作伙伴积极弘扬“上海精神”，坚持共商共建共享，深化睦邻友好合作，共同应对全球健康挑战，为实现联合国2030年可持续发展目标贡献力量。

杜德文表示，“健康快车”是承载光明与希望的列车，在吉实施该项目生动体现了中国人民对吉人民的友好情谊。中方愿同吉方一道，全力落实两国元首重要共识，推动高质量共建“一带一路”合作，携手构建中吉命运共同体。

詹加济耶夫感谢中方在卫生健康领域的宝贵援助，对在吉成功实施“健康快车光明行”等项目充满信心。吉方希进一步加强该领域交流与合作，为提高人民健康福祉多作贡献。

在2022年9月举行的上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议上，中方宣布，未来3年为本组织国家的民众免费实施2000例白内障手术。目前，“健康快车国际光明行”专家团队已为上合组织国家白内障患者成功实施近千例手术。

此次活动由中国国家卫生健康委员会国际交流与合作中心参与组织，由北京大学人民医院和新疆维吾尔自治区人民医院专家组成两支医疗队，将分别在比什凯克吉卫生部国立医院和奥什州联合临床医院为600名白内障患者免费实施复明手术。双方专家还将开展学术研讨、眼科疑难病会诊及培训等，中方还将捐赠眼科检查设备，建立“健康快车”眼科检查室。

吉方对本次活动高度重视并给予全力支持。吉副总理拜萨洛夫会见崔丽一行并表示，双方专家团队密切配合，为吉民众送来上合大家庭的温暖，上合组织必将迎来光明美好的未来。

(责编：艾雯、刘洁妍)