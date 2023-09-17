图①：9月2日，阿吉兰兄弟控股工作人员在展台与参展观众深入交流。

夏德朋摄

图②：9月4日，参展观众在安永集团展台前体验VR装置。

李 闯摄

图③：亚马逊云科技工作人员（左）向参观者介绍人工智能扫脸健康检测设备。

新华社记者 方 喆摄

图④：9月4日，服贸会主会场国家会议中心外景。

人民网记者 翁奇羽摄

图⑤：9月7日，江苏连云港港集装箱码头一派繁忙。

王 春摄（影像中国）

不久前落幕的中国国际服务贸易交易会成果丰硕，为促进世界经济复苏注入新动能。参加服贸会的外资企业代表在接受本报记者采访时表示，得益于中国稳健向好的经济基本面、完善的产业链供应链支撑、持续优化的营商环境等因素，外资企业对中国市场前景充满信心，将坚定在华发展，不断深化互利合作、共享中国机遇。

“深化互利共赢合作”

本报记者 宦 翔

“2023年服贸会主题为‘开放引领发展 合作共赢未来’，突出国际合作和线下活动，展现了中国持续深化服务贸易领域对外开放的决心。”沙中商务理事会主席、沙特阿拉伯阿吉兰兄弟集团副董事长穆罕默德·艾尔·阿吉兰对本报记者表示，通过参加服贸会这一国际化、高水平展会，集团旗下的阿吉兰兄弟控股可以携手更多中国企业，为促进沙中互利合作贡献力量。

阿吉兰兄弟控股成立于2017年，投资业务覆盖科技、金融服务、消费品制造等领域，是在华规模最大的沙特私营企业。阿吉兰表示，服贸会人气持续提升，各国企业推出新产品、新服务，各类配套分论坛活动也提供了更多行业交流机会。“中国在推动贸易自由化和深化高水平对外开放等方面取得了巨大成就。作为高水平、国际化的平台，服贸会一直吸引全球优秀企业前来参展。”阿吉兰认为，中国对外开放的诚意和决心有目共睹。打造服贸会、进博会等一系列对外开放合作平台，是中国坚定支持贸易自由化和经济全球化的具体表现。

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。沙特是中国在中东地区第一大贸易伙伴。阿吉兰表示，近年来，随着共建“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”深度对接，阿吉兰兄弟控股帮助越来越多中国企业进入中东和北非地区。在物流、医疗健康、工业制造、文旅等领域，阿吉兰兄弟控股与多家中国企业成立合资公司，推动沙中企业开展战略合作。“我们将继续深化互利共赢合作，以更多实实在在的成果造福两国人民。”阿吉兰说。

“在世界经济复苏脆弱背景下，中国仍是世界经济增长的引擎。得益于完善的产业结构和有效的政策调控，中国经济保持回升向好态势，展现出强大的韧性。我们看好中国发展对全球经济复苏的推动作用。”阿吉兰注意到，中国近期相继出台扩大内需、提振信心、防范风险的一系列政策举措，“相信这些措施将有力推动中国经济实现质的有效提升和量的合理增长。我们期待更多促进经济增长和优化营商环境的利好政策落地实施。”

阿吉兰认为，中国稳步推进创新驱动发展战略，对包括阿吉兰兄弟控股在内的外资企业意义重大。近年来，中国加快创新脚步，产业升级有目共睹，各种数字化成果造福百姓日常生活。一大批具有国际竞争力的中国企业脱颖而出，在金融科技、医疗健康、5G、大数据、人工智能、物流等领域推出先进技术、产品和服务。“我们希望帮助中国科技创新型企业出海沙特，辐射中东北非市场，推动先进技术落地，实现本地化生产。”阿吉兰说。

“共享中国经济发展新机遇”

本报记者 戴楷然

“服贸会已成为全球最具影响力的服务贸易盛会之一。”安永集团相关负责人毕舜杰对本报记者表示，服贸会的举办彰显了中国坚定推进高水平对外开放的信心和决心，安永希望通过服贸会与各国企业加强交流合作，共创美好未来。

今年是安永第四次参加服贸会。在今年的服贸会上，安永聚焦绿色可持续、开放合作和数字化转型等领域，围绕绿色金融、数字化工具等提出创新性解决方案。“4年来，安永在服贸会的展台规模越来越大，举办的活动越来越丰富，参会热情越来越高。我们希望借助服贸会这一平台与各国企业共商合作、共谋发展。”毕舜杰说。

据了解，今年的服贸会上共有83个国家和国际组织以政府或者总部名义设展办会。毕舜杰表示，服贸会为各国企业搭建了交流互鉴、深化合作的平台，有利于参展企业找到符合自身需求和目标的合作伙伴，共同研发新产品、新技术。随着人工智能、通用大模型、虚拟现实等为代表的前沿技术快速迭代升级，服务贸易正在向数字化、科技化加速转换，相关行业成果发布与展示成为历年服贸会的一大亮点。“每一年服贸会都涌现出众多首发首秀的重磅成果，引领行业创新趋势，为全球服务贸易发展注入新活力。”毕舜杰说。

在全球化遭遇逆流、世界面临各种风险挑战的当下，服务贸易正成为全球经济复苏的重要推动力。联合国贸易和发展会议发布的《全球贸易更新报告》显示，2023年第一季度，全球商品和服务贸易回归增长态势，中国服务贸易始终保持较快增长，连续九年位居全球第二。2023年上半年，中国服务进出口总额达3.1万亿元人民币，同比增长8.5%。“全球数字经济蓬勃发展，服务贸易成为技术创新、知识创新的重点领域，将有效推动全球产业转型升级，助力全球经济持续恢复增长。”毕舜杰表示，中国在数字化转型、科技创新等领域具有优势，知识密集型服务贸易占比不断提升，服贸会等平台也有力促进了中国与各国各地区在服务贸易领域的合作。

“在全球经济面临诸多不确定性的背景下，中国经济表现出巨大的发展韧性。许多外资企业持续扩大在华投资，将中国作为首选的投资目的地，让安永对中国经济前景充满信心。”毕舜杰认为，中国努力打造市场化、法治化、国际化营商环境，以高水平开放促进服务业和服务贸易高质量发展，“我们将继续深耕中国市场，共享中国经济发展新机遇。”

“继续开拓中国市场”

本报记者 张远南

“服贸会为参展企业提供了相互交流、深化合作的难得机遇，对促进全球服务贸易发展具有重要意义。”亚马逊云科技公司相关负责人顾凡对本报记者表示，中国不断扩大对外开放，优化营商环境，为外资企业在华发展提供便利。亚马逊云科技有信心在中国取得更大发展。

今年服贸会期间，亚马逊云科技参加了“2023绿色发展国际高峰论坛”，其“赋能海尔智家构建云上数字化设计中心”客户案例获选2023年服贸会服务示范案例。“我们分享了在基础设施和服务可持续性方面的经验，以及携手合作伙伴共同推出的一系列解决方案的成果。”顾凡表示，服贸会一直高度关注环保主题，各国企业围绕绿色创新展示全球服务贸易新产品、新技术、新应用场景，让服贸会成为各国企业展示和传播服务贸易发展新业态、新模式、新理念的重要平台。

近年来，随着大数据、云计算、物联网和人工智能等技术加速创新，数字贸易成为推动全球经济复苏与增长的重要引擎，服务贸易数字化转型步伐不断加快。今年上半年，中国可数字化交付的服务进出口规模继续增长12.3%，高出服务进出口总体增速3.8个百分点。中国服务贸易正不断向附加值高、成长性好的高质量发展迈进，以云计算、人工智能为代表的数字技术正广泛应用于各行业生产、运营、销售等各个环节。

“中国一直是亚马逊云科技在全球业务布局中最重要的市场之一。我们一直致力于与中国伙伴合作，利用云计算技术服务中国企业的数字化转型和创新。”顾凡介绍，越来越多的中国出海企业，正在推动自身从制造业向高科技企业转型，提升产品的智能化、网联化水平。他表示，企业服务领域正成为服务贸易出海的新热点，“亚马逊云科技在助力中国企业出海方面已经积累了十几年的经验，我们看好中国企业出海前景。”

据介绍，亚马逊云科技近年来不断加大在中国的投入，目前已建立上海人工智能研究院和深圳物联网实验室，并对宁夏数据中心集群进行了二期扩容，还分别与安克创新公司、携程集团、中集集团以及中科创达公司成立了联合创新实验室。在去年的服贸会上，亚马逊云科技还分别与天津经济技术开发区、广东省中山市商务局签署合作协议，设立智能制造数字化赋能中心和智能制造及生物医药数字化赋能中心。

“为了更好布局中国市场、服务数字中国建设，亚马逊云科技将持续扩大在华投入。”顾凡表示，2023年是亚马逊云科技进入中国的10周年，中国不断扩大开放、优化营商环境令人振奋，“未来，我们将继续开拓中国市场，实现互利共赢。”

《 人民日报 》（ 2023年09月17日 07 版）

(责编：袁勃、白宇)