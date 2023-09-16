人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

通讯：“几秒钟，灾难摧毁一切”——利比亚飓风灾害导致严峻人道危机

2023年09月16日14:30 | 来源：新华网
小字号

新华社利比亚德尔纳9月15日电 通讯：“几秒钟，灾难摧毁一切”——利比亚飓风灾害导致严峻人道危机

新华社记者潘晓菁 易卜拉欣·哈迪亚·马吉卜里

灾难已经发生6天了，40岁的利比亚德尔纳市居民米德·阿卜杜勒·卡瑟尔仍然无法相信自己在这场洪灾中活了下来。

“洪水从10日凌晨三点左右开始不断冲击我家外墙，随后水坝突然决堤，洪水猛烈上涨，冲走了沿途的一切，”卡瑟尔回忆道，“我的家人完全被水困住了，我侥幸爬上楼顶，逃了出来。从那之后，我再也没见到他们。”

9月10日，飓风“丹尼尔”在利比亚东部地中海沿岸登陆并引发洪水，造成东部城市德尔纳、贝达和舍哈特大量人员伤亡。位于利比亚首都的黎波里以东1300公里的德尔纳市是重灾区。记者在德尔纳看到，该市近四分之一的沿海区域被洪水摧毁，人口稠密的市中心遭到严重破坏，几乎所有建筑物都被洪水冲塌。

来自德尔纳市的演员尼扎尔·胡奈德在洪水中失去了妻子和两个孩子。“水坝崩塌的一瞬间，洪水直接冲向我家楼顶。我被洪水冲到4个街区之外的房屋屋顶上，”胡奈德说，“就几秒钟，这场灾难摧毁了一切。”

“我无法描述当时发生了什么。洪水把我和母亲冲进离我们家200米远的一所废弃的房子里。我抱着有腿疾的母亲到4楼，一直等到洪水退去。我把母亲留在那里，设法回家去找其他亲人，”30岁的德尔纳居民哈利勒·布希哈躺在医院病床上说，“我和我的家人奇迹般地活了下来，但我们失去了很多朋友。”

利比亚民族团结政府卫生部应急部门发言人乌萨马·阿里13日说，飓风引发的洪水在利比亚东部地区已造成5500多人死亡、7000多人受伤、约一万人失踪，由于受灾地区的搜救工作还在进行，目前尚无法确认最终伤亡人数。世界卫生组织东地中海地区主任艾哈迈德·曼达里说，此次飓风给利比亚造成自上个世纪以来最严重的自然灾害。

利比亚住房和公用事业项目实施机构15日说，利比亚东部地区许多道路和雨水排水管道被洪水损坏。受灾地区的供水网络也被洪水摧毁，导致该地区饮用水严重短缺。

利比亚志愿者苏莱曼·马布鲁克说，灾区面临的人道主义状况极其严峻。“这里通信信号很弱，严重缺少饮用水，城里只有两家面包店在营业，发电机缺少燃料，慢性病患者很难获得药物。”

利比亚国家疾病控制中心主任海德尔·萨耶赫告诉记者，由于部分饮用水源与污水混合在一起，截至目前，德尔纳市已报告55起水污染事件。利比亚医疗部门警告，为避免疾病传播，人们应尽量饮用瓶装水。

灾害发生已经6天，找到幸存者的希望微乎其微，来自国内外的救援队、民间志愿者仍在大片废墟中搜寻。

“我们和所有国际救援队对这座城市遭受的破坏程度感到震惊，”西班牙人道主义救援人员斯蒂尔·卡尔维约告诉记者，“从昨晚到今天，我们使用先进设备救出一些幸存者，但找到更多幸存者的希望正在慢慢消失。”

利比亚红新月会志愿者艾哈迈德·易卜拉欣说，当前，利红新月会正在努力寻找幸存者、打捞遇难者遗体，并分发当地和国际机构捐赠的药品和食物。

(责编：王禹蘅、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部