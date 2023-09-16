新华社利比亚德尔纳9月15日电 通讯：“几秒钟，灾难摧毁一切”——利比亚飓风灾害导致严峻人道危机

新华社记者潘晓菁 易卜拉欣·哈迪亚·马吉卜里

灾难已经发生6天了，40岁的利比亚德尔纳市居民米德·阿卜杜勒·卡瑟尔仍然无法相信自己在这场洪灾中活了下来。

“洪水从10日凌晨三点左右开始不断冲击我家外墙，随后水坝突然决堤，洪水猛烈上涨，冲走了沿途的一切，”卡瑟尔回忆道，“我的家人完全被水困住了，我侥幸爬上楼顶，逃了出来。从那之后，我再也没见到他们。”

9月10日，飓风“丹尼尔”在利比亚东部地中海沿岸登陆并引发洪水，造成东部城市德尔纳、贝达和舍哈特大量人员伤亡。位于利比亚首都的黎波里以东1300公里的德尔纳市是重灾区。记者在德尔纳看到，该市近四分之一的沿海区域被洪水摧毁，人口稠密的市中心遭到严重破坏，几乎所有建筑物都被洪水冲塌。

来自德尔纳市的演员尼扎尔·胡奈德在洪水中失去了妻子和两个孩子。“水坝崩塌的一瞬间，洪水直接冲向我家楼顶。我被洪水冲到4个街区之外的房屋屋顶上，”胡奈德说，“就几秒钟，这场灾难摧毁了一切。”

“我无法描述当时发生了什么。洪水把我和母亲冲进离我们家200米远的一所废弃的房子里。我抱着有腿疾的母亲到4楼，一直等到洪水退去。我把母亲留在那里，设法回家去找其他亲人，”30岁的德尔纳居民哈利勒·布希哈躺在医院病床上说，“我和我的家人奇迹般地活了下来，但我们失去了很多朋友。”

利比亚民族团结政府卫生部应急部门发言人乌萨马·阿里13日说，飓风引发的洪水在利比亚东部地区已造成5500多人死亡、7000多人受伤、约一万人失踪，由于受灾地区的搜救工作还在进行，目前尚无法确认最终伤亡人数。世界卫生组织东地中海地区主任艾哈迈德·曼达里说，此次飓风给利比亚造成自上个世纪以来最严重的自然灾害。

利比亚住房和公用事业项目实施机构15日说，利比亚东部地区许多道路和雨水排水管道被洪水损坏。受灾地区的供水网络也被洪水摧毁，导致该地区饮用水严重短缺。

利比亚志愿者苏莱曼·马布鲁克说，灾区面临的人道主义状况极其严峻。“这里通信信号很弱，严重缺少饮用水，城里只有两家面包店在营业，发电机缺少燃料，慢性病患者很难获得药物。”

利比亚国家疾病控制中心主任海德尔·萨耶赫告诉记者，由于部分饮用水源与污水混合在一起，截至目前，德尔纳市已报告55起水污染事件。利比亚医疗部门警告，为避免疾病传播，人们应尽量饮用瓶装水。

灾害发生已经6天，找到幸存者的希望微乎其微，来自国内外的救援队、民间志愿者仍在大片废墟中搜寻。

“我们和所有国际救援队对这座城市遭受的破坏程度感到震惊，”西班牙人道主义救援人员斯蒂尔·卡尔维约告诉记者，“从昨晚到今天，我们使用先进设备救出一些幸存者，但找到更多幸存者的希望正在慢慢消失。”

利比亚红新月会志愿者艾哈迈德·易卜拉欣说，当前，利红新月会正在努力寻找幸存者、打捞遇难者遗体，并分发当地和国际机构捐赠的药品和食物。

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