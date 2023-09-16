新华社北京9月15日电 全球多地气温屡创新高之际，有气候专家认为，去年初南太平洋岛国汤加的洪阿哈阿帕伊火山喷发可能要负一部分责任——与以往大型火山喷发不同，这座海底火山将大量水蒸气送入大气平流层，相当于给地球加了一个促进吸收热量的盖子。

“大多数火山喷发会有（给地球）降温作用。”爱尔兰梅姆斯大学气候学家彼得·索恩说，但这座火山“是个例外”。

通常情况下，大型火山喷发后，以二氧化硫气体为主的一部分喷发物会穿透大气对流层，进入平流层，在那里形成气溶胶。这些烟雾颗粒能反射阳光，降低到达地球表面的热量，从而给地球降温。然而，依据美国科罗拉多大学博尔德分校大气科学家玛戈·克莱因说法，洪阿哈阿帕伊火山2022年1月喷发后，将大约1.5亿吨水蒸气送入平流层，而水蒸气属于温室气体。

平流层通常距地表10至50公里。

“这是观测记录中第一座可能给地表升温而非降温的火山。”美国加州理工学院喷气推进实验室研究人员路易斯·米兰说，初步研究表明，这些水蒸气“可能在平流层持续停留长达8年左右”。

英国《自然》杂志今年1月刊载的一篇论文认为，由于汤加火山喷发，全球平均气温未来五年内至少有一年比工业化前的1850年至1900年间平均水平高出1.5摄氏度的风险略微增加。

美国全国大气研究中心专家霍尔格·弗梅尔说，汤加火山喷发可能会对全球变暖产生一些影响，但尚无定论。

今年6月以来，美国、日本和欧洲多国遭遇热浪，多地气温屡创新高。世界气象组织等机构8月宣布，2023年7月是有气象记录以来全球平均气温最高的月份，而且可能是12万年以来最热月份。

多名专家认为，联合国政府间气候变化专门委员会应该做更多工作，以评估一系列火山喷发带来的风险。

联合国政府间气候变化专门委员会先前数据显示，过去2500年间，平均100年出现约两次有给地表降温效果的火山喷发。最近一次是1991年菲律宾皮纳图博火山喷发，全球平均气温随后一度下降约0.5摄氏度。（记者：刘江；编辑：徐力宇、王鑫方、王丰丰、鲁豫、沈浩洋）

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