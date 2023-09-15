 “全球文明倡议”主题研讨会在乌兰巴托举行 

人民网乌兰巴托9月14日电 （记者霍文）9月14日，由乌兰巴托中国文化中心、蒙古国科学院国际关系研究所、蒙古国“一带一路”共同发展研究中心共同举办的“全球文明倡议：文化交流的重要性与影响”研讨会在乌兰巴托中国文化中心举行。中国驻蒙古国大使馆参赞兼乌兰巴托中国文化中心李峙、蒙古国文化部战略发展政策规划局局长巴音卓勒、科学院国际关系研究所所长佐乐保等中蒙两国政府官员专家学者40余人与会。

李峙在致辞中表示，全球文明倡议致力于实现不同文明包容共存、交流互鉴，对于推动人类社会现代化进程、繁荣世界文明百花园、构建人类命运共同体具有重要作用。今天各位专家共同探讨全球文明倡议的时代价值和世界意义，以及它为中蒙两国人民精神文明发展带来诸多启迪和助益。希望各位专家学者畅所欲言，共同促进中蒙两国人民相知相近，为推动人类文明交流互鉴、促进世界和平发展贡献智慧力量。

研讨会上，蒙古国文化界、汉学界的专家学者们，以“全球文明倡议：理念与时代价值”“全球文明倡议在中国外交战略中的地位和作用”“蒙古国传统的游牧文化与人类生存价值”“草原之路与万里茶道-蒙中文化交流与交融”“蒙古之声为传播对外文化遗产所发挥作用”为主题，从多角度对全球文明倡议、中蒙文明互鉴、中蒙文化交流等方面，分享了他们的研究成果及见解，并就文明交流、文化差异、跨文化合作等议题展开交流讨论。

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