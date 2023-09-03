新华社北京9月3日电 美国俄亥俄州布伦登镇的一名警察执法时向一名黑人孕妇开枪，造成对方及胎儿死亡，家属怒指当事警察滥用武力。事发一周后，警方于9月1日公布执法视频。

2016年9月22日，在美国北卡罗来纳州夏洛特市，警察在抗议现场执勤。20日下午，黑人男子基斯·斯科特在夏洛特市遭警察枪杀，引发民众持续抗议活动。新华社记者陆佳飞摄

8月24日，21岁的塔基娅·扬从位于该州哥伦布市郊的布伦登镇一家商店出来后回到停车场的汽车上，被两名警察拦住。警方说，店员指认扬从店里偷走几瓶酒，两名警察要求扬下车，但她拒绝服从，并试图加速开车离开，挡在车前方的一名警察随即开枪。

执法记录仪拍摄的视频显示，一名警察站在司机一侧的窗外，命令扬下车，另一名警察站在车的前方。扬拒绝下车，否认偷窃，喊道“你们要开枪打我吗”，并向右转动方向盘试图离开。站在车前的警察伸手试图阻止车移动，另一只手拔枪射击。车缓缓向右前方移动一段距离，撞上商店的墙后停止。两名警察跑上前，砸开车窗玻璃。

视频中，警察面部经过技术处理被遮住。至于事发一周后才公布视频的原因，布伦登镇警察局局长约翰·贝尔福德的说法是该局人手少，处理视频需要更长时间。

1月27日，在美国首都华盛顿，人们在白宫前抗议非洲裔男子泰尔·尼科尔斯遭警察殴打身亡。新华社发（亚伦摄）

扬的预产期在11月，她腹中的胎儿未能保住。扬留下两个儿子，一个6岁，另一个3岁。

扬的家人1日发布声明说，她的死“本可避免”，警察“严重滥用武力和权力”。扬的家人聘请的代理律师肖恩·沃尔顿告诉美联社记者，从视频看出，警察“没有正当理由”地谋杀了扬，她的家人看了视频后情绪“愤怒”，对警察“在没有正当理由”的情况下夺走她的生命感到震惊。俄亥俄州一家反警察暴力组织指责当事警察的行为“极为恶劣”。

沃尔顿否认扬偷窃，称一名目击者看见扬并没有把酒带出商店。沃尔顿要求警方辞退开枪的警察并立即对其提出指控。

布伦登镇警方尚未公布这两名警察的姓名、种族等具体身份信息。俄亥俄州刑事调查局正调查这一事件。那名开枪的警察正在带薪行政休假，另一名警察已经返岗。

布伦登镇警察局局长贝尔福德称扬的死亡是“悲剧”。按照他的说法，两名当事警察是“袭击的受害者”，因为当扬开动汽车时，一名警察站在车前方，另一名警察的部分手臂还伸在车窗里。贝尔福德还称，当事警察打破车窗玻璃后把扬拉出车抢救。但警方公布的视频中并没有这一幕。

对于美国警方动用武力深有研究的律师爱德华·大林告诉媒体记者，向扬开枪的警察完全没有遵照执法训练的要求做。根据布伦登镇警方规定，除非遭受迫在眉睫的危险，否则警察应该躲避驶来的车辆而不是开枪射击。

扬的家人在声明中说，这一事件再次显示“警方的训练、规章和程序应立即接受彻底审视”。

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