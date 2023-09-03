人民网阿斯塔纳9月2日电 （记者李强）8月31日，中国国家电投中国电力与哈萨克斯坦可再生能源协会共同举办第二届中哈可再生能源及科技创新合作论坛，围绕中哈可再生能源领域投资合作、储能等绿色新兴产业及科技的发展机遇、科教合作及青年人才培养等主题开展交流研讨。

中国驻哈大使馆参赞于献涛，国家电投新能源总工程师、中国电力董事局主席贺徙，哈萨克斯坦科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克，哈萨克斯坦能源部副部长阿肯热诺夫·叶尔兰，哈萨克斯坦江布尔州州长努尔詹·努尔日吉托夫，哈萨克斯坦国家电网董事会主席纳比·阿依扎诺夫，国家科学技术评审鉴定中心股份公司董事会主席阿尔曼·喀什基别克夫，萨特帕耶夫技术大学校长梅拉姆·别根塔耶夫出席此次论坛并发表主旨演讲。

于献涛对论坛的召开表示祝贺，并表达了对中哈深化可再生能源合作的期待。贺徙在主旨演讲中指出，中哈友谊源远流长，期待能够在已有共识的基础上，在新能源、绿能新兴产业等具有探索和开创性的领域，促进交流，增强共识，加速创新，深入合作。

论坛期间，中国电力与哈萨克斯坦国家电网签订《储能研究合作备忘录》，中哈未来将结合自身优势，多方位推动绿色能源领域合作、促进科教合作及可再生能源领域的青年对话。

(责编：艾雯、吴成良)