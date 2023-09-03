新华社耶路撒冷9月2日电（记者王卓伦 张天朗）据以色列急救组织和警方消息，以色列中部城市特拉维夫2日发生厄立特里亚难民与警方的大规模冲突事件，造成约160人受伤，其中15人伤势严重。

以色列急救组织“红色大卫盾”当天发表声明说，伤者中有约30名警察。该组织将于当晚在特拉维夫举行专门的献血活动，以应对救治伤员过程中“严重的血液短缺状况”。

据以色列媒体报道，当天早些时候，大量厄立特里亚难民在厄驻以色列大使馆附近举行示威活动，其间发生示威者打砸店铺和车辆等暴力活动。

以色列警方发表声明说，为阻止暴力升级，警方使用了实弹和眩晕弹等，并抓捕了39名示威者。伤者中部分为枪伤，是执法人员在“感到生命受到威胁时”开枪所致。另据以媒体报道，警方在试图驱散示威者时还使用了烟雾弹和催泪瓦斯。

以色列总理办公室当天中午发表声明说，总理内塔尼亚胡正密切关注最新局势，并指示国家安全部和警察部门“采取行动恢复公共秩序”。

当晚，以色列警方表示局势基本得到控制。

以色列移民部门数据显示，该国有近2.2万名厄立特里亚难民。

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