今年是中国改革开放45周年，世界看到的是一个在扩大开放合作方面更加积极有为的中国，是一个对渴望开放合作的各国各方更加有吸引力的中国

“中国愿同各国各方一道，以服务开放推动包容发展，以服务合作促进联动融通，以服务创新培育发展动能，以服务共享创造美好未来，携手推动世界经济走上持续复苏轨道。”9月2日，习近平主席向2023年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会发表视频致辞，宣布中国扩大服务业对外开放的重要举措，阐述中国促进全球服务贸易繁荣发展的重要主张，展现了中国与各国共享服务贸易增长成果的胸怀和担当。

当前，世界经济复苏势头不稳，国际机构预测今年世界经济增长不足3%。服务贸易是国际贸易的重要组成部分，服务业是国际经贸合作的重要领域。全球服务贸易和服务业合作深入发展，数字化、智能化、绿色化进程不断加快，新技术、新业态、新模式层出不穷，为推动经济全球化、恢复全球经济活力、增强世界经济发展韧性注入了强大动力。中国以“开放引领发展 合作共赢未来”为主题举办本届服贸会，着力打造扩大开放、深化合作、引领创新的重要平台，将持续为以服务贸易促进世界经济复苏注入新动能。

作为世界第二大经济体，中国将如何进一步助力世界经济复苏？习近平主席强调，今年是中国改革开放45周年，中国将坚持推进高水平对外开放，以高质量发展全面推进中国式现代化，为各国开放合作提供新机遇。中国将打造更加开放包容的发展环境，拉紧互利共赢的合作纽带，强化创新驱动的发展路径，共享中国式现代化建设成果。这些主张展现中国顺应经济全球化发展大势，以开放促发展、以合作谋共赢的坚定决心，展现中国以中国大市场机遇为世界提供新的发展动力，增强世界人民的获得感的美好愿望。

作为全球服务贸易大国，中国将如何进一步推动全球服务贸易发展？习近平主席给出答案：扩大面向全球的高标准自由贸易区网络，积极开展服务贸易和投资负面清单谈判，扩大电信、旅游、法律、职业考试等服务领域对外开放，在国家服务业扩大开放综合示范区以及有条件的自由贸易试验区和自由贸易港，率先对接国际高标准经贸规则；放宽服务业市场准入，有序推进跨境服务贸易开放进程，提升服务贸易标准化水平，稳步扩大制度型开放；深化同共建“一带一路”国家服务贸易和数字贸易合作；加快培育服务贸易数字化新动能，推动数据基础制度先行先试改革，促进数字贸易改革创新发展；主动扩大优质服务进口，鼓励扩大知识密集型服务出口……这些重要举措不仅有利于促进中国服务业和服务贸易发展，也有利于促进全球服务贸易繁荣发展，让服务贸易增长成果更好地惠及各国人民。

今年是中国改革开放45周年，世界看到的是一个在扩大开放合作方面更加积极有为的中国，是一个对渴望开放合作的各国各方更加有吸引力的中国。中国不断优化营商环境，进一步扩大鼓励外商投资的行业、领域，主动为外商来华从事贸易投资提供更大程度的便利，积极推动商签更多高标准自由贸易协定和区域贸易协定，精心打造服贸会、进博会等对外开放新名片。今年1—7月，中国新设立外商投资企业28406家，增长34%。本届服贸会，59个国家、24个国际组织设展办会，2200余家企业线下参展，吸引500多家世界500强和行业龙头企业参会，整体国际化率超过20%，充分说明国际社会看好中国经济，看重中国市场提供的广阔机遇。

世界经济开放则兴，封闭则衰。中方将坚定不移扩大高水平对外开放，并与各方共同努力维护来之不易的自由贸易和多边贸易体制，共同分享全球服务贸易发展的历史机遇，开创世界更加美好繁荣的未来。

《 人民日报 》（ 2023年09月03日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)