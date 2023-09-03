新华社纽约9月2日电（记者杨士龙）第14届“中华之夜”暨“你好！中国”旅游推广品牌发布活动1日在美国纽约大都会棒球队主场花旗球场举行。

“中华之夜”2012年起由美中友好协会、美国纽约大都会职业棒球俱乐部联合主办。当天下午，发布会在纽约大都会棒球队与西雅图水手棒球队比赛开始前举行。中国驻纽约总领事黄屏和中国驻纽约旅游办事处主任马云飞共同为“你好！中国”旅游推广品牌标识揭幕。标识由大熊猫卡通形象、“你好！中国”的拼音、“你好中国”汉字古风印章构成，设计活泼生动，具有浓郁中国风格。

来自中美两国旅游、文化、金融、媒体等各界代表约150人出席发布会。活动现场播放了多部中国文化旅游视频短片。马云飞在致辞中表示，百闻不如一见，诚挚欢迎美国朋友到中国体验一次超乎想象的发现之旅。他说，专门为国际游客打造的“中国旅游课程”已经上线，美国旅游业者和游客可以从中更好地了解中国丰富的旅游产品和线路。

美国前驻上海总领事季瑞达说：“我第一次去中国是1979年，几十年来我深感中国文化之深刻和重要。”他说，美中人文交流是两国关系的重要部分，深化包括旅游在内的人文合作对增强相互理解和信任十分重要。

美国旅游经营商协会副主席佩吉·墨菲说，研究报告显示，53%的美国受访者对未来三年到亚太地区旅游非常感兴趣。体验不同的文化是人们预订国际旅行的主要动力，美食体验也很重要。中国可以为美国旅游者提供这些体验。

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