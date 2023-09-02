新华社北京9月2日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅2日应邀在全球智库大会上发表视频致辞。

王毅表示，习近平主席指出，世界百年变局正在加速演进，既有分裂对抗之危，也有团结合作之机。历史的钟摆朝向何方，取决于我们的抉择。我们要认清历史发展的指南针，掌好人类前进的方向盘。坚持团结合作，共谋世界发展，共创更好未来。

王毅提出四点倡议。一要始终坚持真正的多边主义，共同推动完善全球治理体系。二要积极践行开放的区域主义，促进亚洲发展振兴。反对“脱钩断链”“小院高墙”，以包容心态构建开放而非排他的朋友圈，让本地区远离地缘政治的算计，不当大国博弈的棋子。三要努力弘扬睦邻友好的相处之道，共同打造周边命运共同体。四要坚定奉行共同、综合、合作、可持续的安全观，共同维护地区和平稳定。个别域外势力破坏南海和平的图谋不会得逞。

王毅说，下个月，中国将主办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。我们愿同国际社会一道，全面总结“一带一路”倡议取得的成就和经验，深入探讨新的起点上高质量共建“一带一路”的思路和举措。

全球智库大会由印度尼西亚外交政策协会主办，主题为促进“南北东西民间社会对话”，多国政要、国际组织和知名人士线上参加。

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